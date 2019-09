Ni llegó Neymar ni se fue Rakitic: la cesión de Rafinha cierra la plantilla del Barcelona

Finalmente no hubo grandes sorpresas en el Camp Nou y la salida del brasileño le brinda a Valverde una plantilla con 22 futbolistas... y Ansu Fati.

EDITORIAL

Esta vez Neymar "se queda", pero en el . Igual que Ivan Rakitic en el Barcelona. Y que Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti y Jean-Clair Todibo, los jugadores que el club catalán fue ofreciendo los últimos días al parisino para convencerle de que soltara al brasileño. Pero no ha habido manera y la salida en forma de cesión -previa renovación por un año para evitar que se marchara gratis- de Rafinha Alcántara al Celta de Vigo es el único y último movimiento del antes del cierre del mercado, el lunes a medianoche.

No ha habido sorpresa alguna a pesar de que Josep Maria Bartomeu desafiara, durante la presentación de Junior Firpo hace cuatro semanas, que "el mercado aun no ha acabado". Sí lo había hecho para el club barcelonista, por lo menos en cuanto a entradas porque no se ha producido ninguna desde entonces. Si acaso, salieron cedidos Philippe Coutinho y Rafinha, igual que antes lo habían hecho Malcom, Cillessen, André Gomes y Denis, sin olvidar que Vermaelen, Douglas y Ortolá acabaron contrato y Jeyson Murilo y Boateng concluyeron su período de préstamo.

Por contra, el Barcelona ha incorporado a Antoine Griezmann, Frenkie De Jong, Norberto Neto y Junior Firpo además de promocionar a Moussa Wagué. En otras palabras, se marcharon once jugadores y llegaron cinco, de forma que Valverde ve reducida la plantilla a veintiún futbolistas tal y como era su deseo para repartir mejor los minutos. Tendrá a disposición dos porteros, ocho defensas -dos por puesto, incluido el de lateral zurdo-, siete centrocampistas -entre los que está Rakitic- y cuatro delanteros de primerísimo nivel entre los que se han metido Ansu Fati y Carles Pérez, con minutos y protagonismo por lo menos mientras los titularísimos están lesionados.