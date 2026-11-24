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La destitución del marroquí Hussein Ammouta como entrenador del Al Ahly, tras la derrota por 2-0 ante el Pyramids en la novena jornada de la Liga Premier de Egipto, ha provocado una amplia oleada de reacciones en la prensa marroquí. Los medios del país han abordado la decisión desde distintos ángulos, entre la extrañeza por el momento elegido y las preguntas sobre los motivos que llevaron a la directiva del club a poner fin a la etapa del técnico pese a sus buenos números.

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La decisión del Al Ahly pone un final inesperado a la etapa de Ammouta y su cuerpo técnico, después de que el equipo no lograra superar el obstáculo del Pyramids en un partido que supuso su primera derrota en la liga esta temporada. La distancia con el líder se amplía así a siete puntos y la presión sobre el banquillo no deja de crecer.

El Al Ahly anunció, en un comunicado oficial publicado en las primeras horas de la mañana del martes, su agradecimiento a Hussein Ammouta y a su cuerpo técnico. El club explicó que la decisión se tomó a la luz de la propuesta presentada por Yassin Mansour, vicepresidente de la entidad, y Sayed Abdel Hafiz, miembro de la junta directiva, ambos encargados de supervisar el área deportiva, y que serán ellos quienes presenten en las próximas horas los candidatos para hacerse cargo del puesto.

Los números de Ammouta generan interrogantes

La prensa marroquí ha puesto el foco en el balance estadístico que firmó Ammouta durante su paso por el Al Ahly, y considera que la decisión de prescindir de él abre la puerta a preguntas sobre las verdaderas razones de su salida.

El portal marroquí «Hespress», bajo el título «El Al Ahly prescinde de Ammouta pese a los resultados», señaló que la separación del entrenador se produjo a pesar del balance positivo que registró al frente del conjunto rojo.

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El medio detalló que Ammouta dirigió al Al Ahly en 14 partidos oficiales, con 11 victorias, dos empates y una sola derrota, ante el Pyramids, lo que supone un porcentaje de victorias cercano al 79 %. Según el portal, son cifras que invitan a preguntarse por el trasfondo de esta sorprendente decisión de la directiva.

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Por su parte, el portal marroquí «Elbotola» trató la noticia bajo el título «El Al Ahly egipcio anuncia la destitución del entrenador Hussein Ammouta», y subrayó que la decisión llegó tras la derrota en el duelo en la cumbre de la liga, que permitió al Pyramids ampliar su ventaja en lo más alto de la clasificación, en medio de una fuerte reacción dentro del club y entre su afición.

El bajón de resultados precipita la salida de Ammouta

El portal marroquí «le360», en cambio, vinculó el final de la etapa de Ammouta a la caída ante el Pyramids, y recordó que fue la primera derrota del Al Ahly en la liga esta temporada. El equipo se quedó estancado con 20 puntos en la tercera posición, mientras que el Pyramids alcanzó los 27 puntos en el liderato.

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El medio apuntó que la derrota no fue el único factor detrás de la decisión, ya que en los últimos partidos el rendimiento y los resultados del Al Ahly habían ido a menos de forma progresiva, después de un arranque potente del técnico marroquí, que sumó 13 de los 15 puntos posibles en las cinco primeras jornadas.

Añadió que el equipo fue perdiendo parte de su impulso a medida que avanzaban los partidos, al dejarse puntos en más de una ocasión, sobre todo en el empate a tres ante el El Qanah, antes de que la derrota contra el Pyramids ampliara la distancia con el líder y pusiera en entredicho el futuro del cuerpo técnico.

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Con este planteamiento, el portal hizo hincapié en el contraste entre el brillante inicio de Ammouta y el bajón que acompañó la última fase de su etapa, y consideró que la acumulación de tropiezos complicó su situación ante la directiva del club.

Fin del viaje de Ammouta

A su vez, el portal «lesiteinfo» eligió el título «Oficial: fin del viaje de Hussein Ammouta con el Al Ahly egipcio», y señaló que los resultados del equipo y su nivel futbolístico habían recibido críticas cada vez mayores en las últimas semanas, antes de que la derrota ante el Pyramids pusiera fin a la etapa del técnico marroquí.

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El portal «sport7» también abordó la decisión con el título «Oficial: el Al Ahly egipcio anuncia su separación del marroquí Hussein Ammouta», y confirmó que la derrota ante el Pyramids fue la primera del Al Ahly en la competición esta temporada y lo dejó estancado con 20 puntos, mientras que el Pyramids reforzó su liderato con 27 puntos.

Así, los enfoques de la prensa marroquí oscilaron entre destacar los buenos números de Ammouta y detenerse en el descenso del rendimiento y de los resultados en las últimas jornadas. Sin embargo, todos coincidieron en la extrañeza por el final de su etapa tras solo 14 partidos y en las dudas sobre los criterios en los que se basó la directiva del Al Ahly para tomar su decisión.