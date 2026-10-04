¡Ni Harry Kane ni Lamine Yamal! Thomas Müller revela a sus dos favoritos para el Balón de Oro

"Para mí hay dos candidatos que más me han entusiasmado por su rendimiento individual", escribió el jugador de 37 años en su boletín mensual por correo electrónico. "Y son Michael Olise y su socio ideal en el Mundial, Kylian Mbappé". Una valoración bastante sorprendente, ya que por lo general Harry Kane y Lamine Yamal están considerados los claros favoritos al Balón de Oro.

Kane ganó el doblete nacional con el Bayern de Múnich y marcó un total de 73 goles con su club y su selección en el periodo de evaluación (temporada 2025/26), más que cualquier otro jugador. Yamal conquistó la Primera División española con el FC Barcelona y la Copa del Mundo con la selección española.

Müller, que ahora juega en la MLS con los Vancouver Whitecaps, no mencionó ni a su excompañero en el Bayern de Múnich, Kane, ni a Yamal ni una sola vez.

¿Qué títulos ganaron Michael Olise y Kylian Mbappé?

En cambio, el exinternacional de 37 años hizo toda una defensa de Olise y Mbappé: "Los dos combinan espectáculo con peligro de gol. En detalle, consiguen ser eficientes con su finura y potencia, y además hacer que todo parezca ultrafácil. Para mí, ese es el material de un mejor jugador del mundo. Simplemente hace falta un toque de magia".

Olise logró el doblete con el Bayern de Múnich junto a Kane, aunque marcó bastantes menos goles que su socio ofensivo ideal. Su compatriota Mbappé se quedó la pasada temporada con el Real Madrid sin ningún gran título. En el Mundial, los dos franceses cayeron en semifinales ante la posterior campeona, España.

La entrega del Balón de Oro tendrá lugar el 26 de octubre en el Palladium Theatre de Londres. La votación está organizada por la revista francesa de fútbol France Football. Tienen derecho a voto periodistas seleccionados de todo el mundo.