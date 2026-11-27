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El entrenador del Fulham, Alvaro Arbeloa, ha zanjado los rumores sobre un posible fichaje de Calvin Bassey por el Manchester United en enero. Antes del partido contra el Bournemouth, fue tajante sobre el futuro del internacional nigeriano y desveló los planes del club para renovar su contrato.

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Arbeloa descarta una salida en enero

Arbeloa se ha apresurado a proteger a uno de sus jugadores más importantes ante la proximidad del mercado de invierno. Los rumores sobre una posible salida de Bassey, de 26 años, del Fulham a mitad de temporada han ido en aumento.

Según las informaciones, el Manchester United figura entre los clubes que siguen de cerca al nigeriano de cara a enero. Su interés refleja el gran rendimiento del defensa esta temporada. Sin embargo, el Fulham no tiene intención de dejar salir a una pieza clave a mitad de campaña. Arbeloa respondió directamente a los crecientes rumores en la rueda de prensa previa al partido contra el Bournemouth.

Bassey no está en venta

Arbeloa no dejó lugar a dudas cuando le preguntaron si el Manchester United o cualquier otro pretendiente podría llevarse a Bassey este invierno. El entrenador del Fulham subrayó el papel fundamental del defensa como líder del equipo.

«Estoy muy contento con Calvin», declaró Arbeloa ante los periodistas en la rueda de prensa previa al partido contra el Bournemouth. «Obviamente, no está en venta. No hay ninguna posibilidad de que deje este club en enero. Creo que está contento aquí, es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros líderes».

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La renovación ya está en marcha

Lejos de considerar el interés de tantos clubes una distracción, Arbeloa lo ve como una prueba clara del alto nivel de Bassey. El entrenador cree que la atención que recibe es una consecuencia natural de sus buenas actuaciones sobre el terreno de juego. Para alejar definitivamente a los clubes rivales, el Fulham ya trabaja entre bastidores para ofrecer un nuevo contrato al jugador de 26 años.

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«Se ve cómo está jugando y, para mí, es normal que haya tantos clubes interesados en él», explicó Arbeloa. «Es bueno para él y para nosotros, porque significa que está rindiendo realmente muy, muy bien, pero es muy importante para mí como entrenador y para el club. Estamos trabajando en un nuevo contrato y espero que pueda firmarlo lo antes posible».

La atención se centra en el Bournemouth y la renovación

La prioridad inmediata del Fulham vuelve a estar en el terreno de juego: Arbeloa prepara al equipo para su próximo partido contra el Bournemouth. Bassey sigue siendo una pieza central en los planes del entrenador y uno de los líderes consolidados del equipo.

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Al margen de los preparativos para el partido, los responsables del club seguirán trabajando para cerrar cuanto antes el nuevo contrato del defensa. Conseguir su firma supondría un gran impulso para Arbeloa y pondría fin, en la práctica, a la incertidumbre sobre su futuro.