Compartir Sigue a GOAL en Google

Un informe de la prensa española reveló este domingo qué jugador debe cargar con la culpa tras la derrota del Real Madrid, en casa y ante su afición, contra el Deportivo Alavés.

Anuncios

El Real Madrid sufrió una dolorosa derrota en su estadio, el Santiago Bernabéu, al caer por 2-1 ante el Deportivo Alavés pese a dominar la posesión y a sus reiterados intentos de remontar. Así se detuvo su racha de victorias bajo la dirección de José Mourinho tras 10 partidos consecutivos, y el conjunto blanco recibió un duro golpe en la lucha por el título de LaLiga.

Según el diario «Mundo Deportivo», la inesperada derrota de ayer volvió a poner de manifiesto las carencias de un equipo que parecía haber encontrado su camino, pero que se ha topado de nuevo con la realidad.

Muchos fueron víctimas del desastre, empezando por José Mourinho, el entrenador, que se enredó con el planteamiento de principio a fin.

Vinícius, que todavía no ha encontrado su sitio en el equipo, también recibió pitos cuando tocó el balón tras la salida de Arda Güler del campo.

Anuncios Anuncios

Los aficionados consideraron que debió ser sustituido el brasileño y no el turco, para dar entrada a Carlos Espí.

Related Topics

Jude Bellingham también figuró entre los señalados, ya que su «simulación» en el minuto 87, en el choque con Valentini, terminó con una segunda tarjeta amarilla y la expulsión del inglés, después de que el VAR corrigiera la decisión del árbitro principal de conceder un penalti.

Pero si alguien merece cargar con la culpa de esta derrota (según el diario), ese es el defensa Dean Huijsen.

Anuncios

El internacional español, que estaba firmando una temporada excepcional, no estuvo ayer en su mejor versión: resbaló y perdió el balón en el primer gol, obra de Toni Martínez, y después Ángel Pérez lo superó de forma extraña en el segundo.

Recibió duras críticas tras la inesperada derrota del Real Madrid, que alejó al conjunto blanco de la lucha por el liderato.

Anuncios

Detalles de la derrota del Real Madrid

El Real Madrid afrontó el encuentro, correspondiente a la 14.ª jornada de LaLiga, con la ambición de lograr su undécima victoria consecutiva e igualar al Barcelona en lo más alto de la clasificación, aprovechando el gran impulso anímico de su contundente triunfo por 5-1 ante el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones. Sin embargo, el Alavés logró romper los pronósticos y llevarse los tres puntos del feudo blanco.

Los locales arrancaron el partido con una clara presión ofensiva, y Kylian Mbappé estuvo cerca de abrir el marcador muy pronto al obligar a intervenir al portero Antonio Sivera en el minuto 5, antes de generar otra ocasión para Vinícius Júnior tres minutos después, aunque el brasileño no logró perforar la red.

Anuncios

Contra el desarrollo del juego, el Alavés aprovechó un error defensivo de Dean Huijsen, que devolvió el balón con poca fuerza: Toni Martínez se lo robó, se plantó solo ante Thibaut Courtois, lo regateó y empujó el balón a la portería vacía en el minuto 22.

El Real Madrid intentó empatar antes del descanso, pero los intentos de Jude Bellingham no se tradujeron en goles: Sivera detuvo su disparo en el minuto 34 y otro intento del inglés se desvió a córner.

Anuncios

Pese al dominio y la posesión, el conjunto blanco no fue capaz de superar la ordenada defensa del Alavés y se marchó al descanso por debajo en el marcador, en medio del enfado de Mourinho, que vio la tarjeta amarilla por sus protestas a las decisiones arbitrales.

Al inicio de la segunda parte, el técnico portugués realizó dos cambios, con la entrada de Bernardo Silva y Yan Diomande en lugar de Aurélien Tchouaméni y Brahim Díaz, pero el Alavés siguió amenazando la portería local. Le anularon un gol por fuera de juego en el minuto 49, antes de ampliar su ventaja en el 61, cuando Pérez aprovechó un nuevo error de Dean Huijsen, se adelantó a los defensas, regateó a Courtois y la mandó a la red vacía, lo que complicó todavía más la misión del Real Madrid.

Anuncios

La respuesta del Real Madrid llegó en el minuto 70, cuando Mbappé aprovechó un saque de esquina ejecutado con rapidez: Bellingham le cedió el balón con inteligencia dentro del área y el delantero francés la mandó con potencia bajo el larguero para firmar su decimocuarto gol en LaLiga esta temporada y recortar distancias hasta el 2-1.

Los locales encerraron al Alavés en su área durante los últimos minutos, pero el poste repelió un remate de cabeza de Bellingham, mientras Sivera seguía frenando la avalancha de ataques blancos.

Anuncios

En el minuto 86, el Real Madrid creyó haber conseguido un penalti tras la caída de Bellingham dentro del área, pero intervino el VAR y el árbitro César Soto Grado rectificó su decisión y señaló simulación del inglés, que ya había visto la amarilla en el minuto 75, antes de mostrarle la segunda tarjeta amarilla y expulsarlo en el 89.