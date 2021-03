Neymar vuelve a entrenar con el grupo después de su lesión y podría jugar ante el Barcelona en Champions

El brasileño ha vuelto a entrenarse después de la lesión que le impidió jugar el partido de ida.

Era uno de los momentos más esperados del fútbol europeo y, aunque se ha hecho de rogar, parece que este miércoles se va a producir: el reencuentro de Neymar con el FC Barcelona y su amigo Leo Messi. Este lunes, el brasileño ha entrenado con el resto de sus compañeros por primera vez después de la lesión que le impidió estar en el partido de ida del Camp Nou en el que el PSG arrasó a los culés por 1-4.

No son las circuntancias esperadas, porque no será en el Camp Nou, la directiva que permitió la marcha del brasileño ya no está, y no habrá público en las gradas. Pero el morbo en el partido de vuelta está más que asegurado.

El pasado 10 de febrero se encendieron todas las alarmas cuando Neymar se tuvo que retirar lesionado del partido de la Copa de Francia contra el Caen tras un dura entrada. Los peores pronósticos se cumplieron y el daño provocado en el aductor le impidió estar en la ida del Campo Nou, un día marcado en rojo para Neymar. Sus compañeros suplieron con creces su ausencia, en una noche mágica de su amigo Mbappé y ganaron 1-4 al Barcelona de Messi, que tiene que hacer otro milagro para seguir adelante en la Champions.

Desde que en el verano de 2017 Neymar cambiara Barcelona por París, se estaba esperando este momento. La salida del astro brasileño fue turbulenta, así como su llegada, debido a la opacidad del precio de su fichaje. Su rendimiento a nivel de títulos en Can Barça fue sobresaliente, consiguiendo dos Ligas, dos Copas del Rey y una Champions entre otros títulos, además de ser protagonista en la histórica remontada 6-1 al PSG. Todo esto en cuatro temporadas en la que sólo le pudo frenar estar a la sombra de Messi.

Ahora, según la información del diario L'Equipe, volverá a verse las caras con algunos de sus excompañeros, como Leo Messi, Ter Stegen o Piqué.