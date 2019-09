Neymar: "Todo el mundo sabe que me quería ir del PSG"

"Me siento triste. A partir de ahora, sé que cada partido que juegue será como un partido de visitante para mí”, se sinceró el delantero brasileño.

Neymar vuelve al césped, marca el gol de la victoria del en el 91' y después dice esto:



🗣️ "Todo el mundo sabe que me quería ir".



Pues ya ha hablado. pic.twitter.com/CflJjuBYgc — Maite Jiménez (@maitejims) September 14, 2019

“Todo el mundo sabía que me quería ir. Me siento triste. A partir de ahora, sé que cada partido que juegue será como un partido de visitante para mí”. Más sincero no pudo haber sido Neymar Da Silva después de debutar esta temporada con el Paris Saint-Germain. Lo hizo con un golazo en el 92' para darle la victoria a su equipo sobre el Racing de , un juego en el que fue pitado cada vez que tocó el balón, especialmente durante el primer tiempo.

Después del encuentro, Neymar habló con la prensa y aseguró: "Para mí fue tranquilo, sé lo que pasó (este verano), entiendo que es difícil para ellos (los fanáticos). Si quieren silbarme, están en su derecho, pero de ahora en adelante soy un jugador del PSG y yo lo repito, no hay problemas".

"Hay muchos jugadores en el equipo, no se centren solo en mí. Cuando el público está detrás del equipo, somos más fuertes. Ya he estado en estadios hostiles, en y , en los partidos fuera de casa", aseveró el internacional brasileño.

"Es una pena, y desde ahora sé que voy a jugar cada juego ahora como si jugara fuera de casa (...) La página ha pasado, y voy a dar todo en el campo, es mi trabajo y eso es lo que voy a hacer, no necesito apoyo, pero PSG lo necesita", remató.