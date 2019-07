Neymar todavía no ha cumplido ninguna de las exigencias del Barcelona

El brasileño espera un esfuerzo económico del club azulgrana pero sigue sin retirar la demanda por valor de 26 millones de euros.

Neymar Da Silva no ha movido un dedo para convencer al a la hora de apostar fuerte por su regreso. El brasileño conoce desde el mes de noviembre las cuatro condiciones que le exige el club catalán para plantearse su vuelta: admitir públicamente que se equivocó marchándose al y que diga su decisión fue un error, rebajarse el sueldo en doce millones de euros, hasta los veinticinco netos que cobraba antes de salir del Camp Nou, y que retire la demanda legal contra el Barcelona por valor de veintiséis millones que acordó como prima de renovación y que están en una notaría desde hace dos años. De momento no ha sucedido nada de ello.

Si acaso, el delantero ha ido filtrando, terceros mediante, cierto malestar por su situación en el PSG. El último capítulo fueron esas declaraciones en las que aseguraba que su mejor momento deportivo "fue la remontada al PSG", una afirmación que suavizaría el día después tras el enojo del club parisino. Hoy estaba previsto volver a escucharle en una entrevista a UOL pero el medio ha expresado que le han robado el contenido. Más allá de eso, Neymar ni ha mostrado arrepentimiento alguno -lo cual no significa que no lo sienta, pero el Barcelona exige que lo haga público- ni ha retirado la demanda.

Es obvio que la cuestión salarial no se puede resolver, por lo menos de forma oficial, hasta que el PSG no dé permiso al Barcelona para negociar con el brasileño y para ello es necesario un acuerdo entre clubes que queda todavía muy lejano. As se ha hecho eco de una primera oferta barcelonista por valor de 40 millones de euros y las fichas de Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé, una propuesta que el PSG, que solo aceptará discutir la salida de su estrella a partir de los 222 millones que costó hace dos años, ha declinado.

Neymar, de momento, ha optado por una estrategia sutil y solo se ha referido a la posibilidad de marcharse del PSG de forma privada, tal y como le trasladó al director deportivo, Leonardo Araujo, durante el pasado lunes. Sin embargo la respuesta fue tajante: el PSG solo quiere dinero y el Barcelona no puede satisfacer estas pretensiones. La situación está bloqueada pues Neymar no quiere dar pasos en falso en ninguna dirección y tampoco el PSG y el Barcelona dan muestras de acercamiento alguno en cuanto a oferta y demanda.

Por lo pronto el brasileño no se vestirá de corto en el amistoso que su equipo disputará hoy ante el Dinamo de Dresde pero el PSG le exigirá que lo haga en breve o que asuma las consecuencias, igual que le sucedió a Adrien Rabiot tras su negativa a renovar. Tanto Neymar como el Barcelona saben que enfadar al PSG solo complicará el traspaso. El club catalán asume que queda mucho verano y que quien tiene el problema es el PSG, con una estrella convencida en irse. Habrá todavía muchas novedades al respecto. Falta por ver si acaban conduciendo a Neymar de vuelta al Camp Nou.