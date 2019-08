Neymar se ha perdido 1 de cada 3 de partidos con el PSG por lesión

El brasileño ha estado de baja durante 206 días desde que fichó por el club parisino, hace 747 días y se ha perdido el 35% de partidos.

ANÁLISIS

El culebrón Neymar llegará a su fin en los próximos días. Como mucho lo hará el próximo lunes a medianoche cuando cerrará el mercado. El trabaja a destajo para convencer al a que acceda a desprenderse de un jugador que incorporó el pasado 12 de agosto de 2017, hace 747 días. Sin embargo, Neymar ha pasado 206 días lesionado desde entonces, motivo por el cual se ha perdido un tercio de los partidos que ha disputado su club desde que debutara contra el el día después de que el PSG recibiera la documentación del tránsfer y lo enviara a la Federación Francesa.

En su primera temporada disputó 30 de los 56 partidos que protagonizó su equipo y, en la segunda, 28 de 55. Es decir, solo ha estado disponible en 58 de 101 partidos, lo que supone el 57% de choques del PSG a pesar de que 8 de estas 43 ausencias fueron por decisión técnica o sanción. Por lo tanto, las lesiones le han dejado fuera del equipo en un partido de cada tres, el 35% de los partidos de su equipo. Sin embargo, sus lesiones también han tenido su repercusión en la selección brasileña que lidera y con la que ya no pudo disputar la última edición de la , disputada este mismo verano, al estar recuperándose de una ruptura de ligamentos de la articulación del tobillo.

Desde que Neymar se marchó a París la selección brasileña ha jugado 31 partidos y Neymar apenas ha podido participar en 20 y a pesar de llegar a tiempo para disputar el Mundial de hace un año -apuró la recuperación de la primera lesión en el metatarsiano- no lo hizo para disputar la Copa América en la que la canarinha se proclamó campeona del continente. En resumen, desde que fichó por el PSG su club y su selección han disputado 132 partidos y Neymar solo ha podido participar en 78, el 59%. Neymar, de hecho, no juega un partido desde el pasado 27 de abril, cuando el PSG perdió ante el la Copa de y de momento ha sido excluido por Thomas Tuchel hasta que no resuelva su situación.