Compartir Sigue a GOAL en Google

Neymar, estrella del Santos, se enfrenta a una posible sanción de seis partidos tras ser denunciado ante el Tribunal Deportivo de Brasil por una presunta infracción de la «regla de Vinicius Junior». El brasileño fue expulsado durante el empate 1-1 ante el Bahia tras un acalorado enfrentamiento con Rodrigo Nestor que desencadenó un duro cruce de declaraciones.

Anuncios

Neymar se expone a una larga sanción

Neymar ha sido denunciado formalmente ante el Tribunal Deportivo de Brasil y podría recibir una sanción de seis partidos, según ESPN. El jugador del Santos fue acusado de infringir la «regla de Vinicius» durante un partido de liga el pasado fin de semana. El incidente ocurrió durante el empate 1-1 de su equipo ante el Bahia.

El futbolista de 34 años fue expulsado tras taparse la boca con la mano mientras discutía con el centrocampista Nestor. Posteriormente, el Bahia emitió un contundente comunicado en el que condenó la presunta agresión verbal dirigida contra su jugador, lo que puso al delantero brasileño bajo un intenso escrutinio.

Nestor denuncia una falta de respeto

El enfrentamiento ha desatado un tenso intercambio público entre los dos jugadores implicados. Nestor no se mordió la lengua al hablar del incidente con los medios tras el pitido final.

«Lo que me dijo fue una gran falta de respeto, tanto hacia mí como hacia la camiseta del Bahia», reconoció el centrocampista.

Anuncios Anuncios

La grave acusación de agresión verbal ha situado a Neymar en el centro de una investigación disciplinaria que podría trastocar seriamente el resto de su temporada en Brasil.

Related Topics

Próximos partidos SAN Serie A 18:30 SEP

Neymar niega haber agredido verbalmente a Nestor

Neymar ha negado rotundamente las acusaciones formuladas contra él por el Bahia y su centrocampista. Sin embargo, el veterano atacante sí reconoció que cometió un error al taparse la boca durante la acalorada discusión.

El internacional brasileño respondió a su rival asegurando que no hizo ningún comentario dirigido a Nestor. En cambio, acusó al jugador del Bahia de iniciar el desagradable enfrentamiento. Neymar afirmó que su rival recurrió a «una de las artimañas más sucias del fútbol» durante el altercado sobre el terreno de juego.

Anuncios

Una audiencia decisiva, prevista para el miércoles

El delantero del Santos comparecerá ahora ante el tribunal en una audiencia decisiva el miércoles, en la que se determinará su futuro. Si recibe la sanción máxima, se perderá todo el tramo final del Campeonato Brasileño.

Su ausencia supondría un duro golpe para el Santos, que busca terminar la temporada con fuerza. El club ocupa actualmente la octava posición de la clasificación, a falta de solo seis partidos. Tras evitar por poco el descenso la pasada temporada, este año se encuentra en una situación mucho más segura. Actualmente tiene un cómodo colchón de 12 puntos sobre la zona de descenso.