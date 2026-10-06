Neymar se despide de Messi: "Gracias por hacerme amar el fútbol"

A pocas horas del último partido de Lionel Messi con la selección de Argentina ante Benín, los elogios se multiplican hacia la estrella argentina, dueña de una trayectoria internacional espectacular con la albiceleste.

El más reciente de estos mensajes llegó de su excompañero, el brasileño Neymar da Silva, quien jugó junto a Messi en las filas del Barcelona de 2013 a 2017, y en el Paris Saint-Germain de 2021 a 2023.

Neymar escribió en su emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram: "Todo el que ama el fútbol ha disfrutado de tu talento a lo largo de los años. Hoy será tu último partido con la camiseta de tu selección nacional, y de tu país, y espero que disfrutes de cada momento, y que te hagan feliz todas las palabras de reconocimiento que se te han dedicado hoy".

Y añadió: "No es solo Argentina quien te lo agradece, sino el mundo entero te agradece por todo lo que has aportado al fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol; fue un honor para mí jugar contra ti y, lo más importante, hacer historia contigo. Gracias, Lionel Messi".

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Cabe recordar que Messi coronó su extraordinaria trayectoria con Argentina con tres grandes títulos: la Copa América de 2021 y 2024 y el Mundial de 2022.











