Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Neymar se burla del «rey de las predicciones» tras la victoria de Marruecos: «¡Te has equivocado otra vez!»

Brazil vs Japan
Brazil
Japan
World Cup
Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
Neymar
Brasil
Japón
EE. UU.
Países Bajos
Marruecos
México

La eliminación de Holanda ha decepcionado al mundo alemán

Neymar burló en redes al economista alemán Joachim Clement, conocido por sus acertadas predicciones mundialistas, tras la eliminación de sus favoritos en el Mundial 2026.

Tras la eliminación de Holanda a manos de Marruecos, Neymar publicó en Instagram: «Te has equivocado otra vez», recordando que Clement había dado como campeona a la selección naranja.

No era la primera vez que el capitán brasileño se burlaba del experto alemán: ya lo había hecho tras la victoria de Brasil sobre Japón, pese a que Clement había pronosticado la victoria asiática, y escribió entonces: «Señor Joachim Clement… por favor, inténtelo de nuevo en el próximo Mundial».

Clement se hizo famoso al acertar los tres últimos campeones gracias a un modelo matemático que considera población, clima, infraestructura y el ranking de la FIFA.

Antes del Mundial 2026, el alemán sorprendió al elegir a Países Bajos como campeón, destacando su sistema de formación de talentos y su sólida defensa, pese a la ausencia de una estrella.

A su juicio, la “Naranja Mecánica” presentaba un plantel homogéneo sin puntos débiles y con los ingredientes para cumplir su sueño histórico.

Pero el torneo desmintió sus cálculos: Brasil eliminó a Japón y Marruecos a Holanda, derribando sus pronósticos en pocos días.

Anuncios