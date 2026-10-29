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La leyenda brasileña Neymar ha sido sancionado con varios partidos de suspensión tras cometer una insólita infracción disciplinaria durante un reciente encuentro de Santos en una competición nacional. El veterano delantero fue declarado culpable de incumplir los nuevos protocolos de la «regla Vinicius», diseñados para aumentar la transparencia y acabar con los abusos encubiertos sobre el terreno de juego.

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Una tarjeta roja acarrea una suspensión del STJD

Neymar, capitán del Santos, fue expulsado durante el empate 1-1 ante el Bahia del sábado tras un enfrentamiento con Rodrigo Nestor. Se vio al jugador de 34 años tapándose la boca durante el altercado, lo que infringía directamente la recién implantada «regla de Vinicius Junior».

El Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil (STJD) se pronunció sobre el incidente e impuso al veterano delantero una sanción de dos partidos por infringir el protocolo, según Reuters. El acta arbitral también detalló que Neymar, enfurecido, se dirigió hacia el banquillo del Bahia tras ser expulsado y tuvo que ser sujetado por sus compañeros.

Nestor denuncia una falta de respeto y Neymar responde

El enfrentamiento sobre el césped desencadenó un agrio cruce de declaraciones entre ambos jugadores. El Bahia emitió un comunicado en el que condenó los presuntos insultos, mientras que Nestor criticó abiertamente ante los medios la actuación de su rival.

«Lo que me dijo fue una gran falta de respeto, tanto hacia mí como hacia la camiseta del Bahia», declaró el centrocampista tras el pitido final.

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Neymar negó tajantemente haber insultado a Nestor, aunque admitió que taparse la boca fue un error. En cambio, el jugador del Santos responsabilizó al centrocampista del Bahia.

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El exinternacional brasileño acusó a Nestor de provocar el enfrentamiento y afirmó que su rival había recurrido a «una de las artimañas más sucias del fútbol» durante el acalorado incidente.

Una medida contra los insultos encubiertos

La «regla de Vinicius Junior» fue aprobada por unanimidad por la International Football Association Board (IFAB) en abril. Establece la tarjeta roja para cualquier jugador que se tape la boca durante un enfrentamiento, con el objetivo de impedir que se oculten los insultos.

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La norma se introdujo tras un incidente en la Champions League en el que Gianluca Prestianni, del Benfica, presuntamente profirió insultos racistas contra Vinicius Jr, del Real Madrid, mientras se tapaba la boca. La regla ya se ha aplicado a nivel internacional: Miguel Almiron, de Paraguay, recibió una sanción de un partido durante el Mundial por una infracción similar.

No es la primera vez que Neymar se ve afectado por una norma experimental. Hace apenas tres meses se convirtió en el primer jugador de la máxima categoría brasileña al que se le aplicó una retirada temporal del terreno de juego en el marco de una nueva prueba destinada a combatir las pérdidas de tiempo de los porteros.

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El Santos afronta un tramo final decisivo sin su referente

Neymar se perderá los próximos tres partidos del Santos y no se espera que vuelva a jugar hasta finales de noviembre. Además de la sanción de dos partidos por infringir el protocolo, deberá cumplir otra de un encuentro por acumular tres tarjetas amarillas antes del choque del miércoles contra el Palmeiras. El Santos tiene derecho a recurrir la decisión del STJD.

Su ausencia supone un duro golpe para el Santos en los últimos seis partidos de la Serie A brasileña. El equipo ocupa actualmente la octava posición y tiene una cómoda ventaja de 12 puntos sobre la zona de descenso, pero ahora deberá intentar cerrar la temporada con buenos resultados sin su capitán.