Neymar rompe su silencio: "Cometí muchos errores pero quiero ser el mejor del mundo"

El brasileño, que no estuvo nominado a The Best, quiere hacer borrón y cuenta nueva para recuperar su mejor nivel lejos de lesiones y polémicas.

Neymar fue uno de los grandes ausentes en The Best. El brasileño no estaba nominado a ningún premio ni fue seleccionado para el once ideal de la FIFA tras dos años complicados en el , de donde ha tratado sin éxito de marcharse para volver al .

Ahora quiere hacer borrón y cuenta nueva, alejarse de las lesiones y las polémicas para recuperar su mejor nivel y volver a estar entre los mejores, tal y como ha revelado en una entrevista que ha concedido a Mirror.

"Cometí muchos errores, recuperar la confianza no es fácil. Cuando me siento frustrado, me enojo, exploto y no me comunico correctamente. Estoy tratando de mejorar. No soy perfecto, para un ser humano es imposible. Me he equivocado varias veces y he recuperado toda la confianza que tenía por un alto precio, pero creo que es normal, es parte de la vida y gracias a estos errores creces y aprendes. Soy un tipo muy reservado, guardo las cosas para mí. Pero llega un punto en el que me siento frustrado, me enojo, exploto.... Estoy tratando de mejorar esto”, aseguró.

Las lesiones: "El peor momento de la carrera de un atleta. Tuve dos lesiones graves en dos años y me mantuvieron fuera del fútbol durante casi seis meses. Perdí el ritmo. Pero las lesiones también son parte de carrera de un profesional, solo tenemos que prepararnos para evitar que sucedan“.

Agradece la ayuda de su familia: “Mis padres, mi hermana, mi familia y mis amigos. Es por ellos que juego al fútbol y entreno todos los días, porque sé que siempre están de mi lado. Ellos son los que me ayudaron, sin mi inspiración”.

No quiere más lesiones: “Hago ejercicios preventivos con mi entrenador físico y mi fisioterapeuta”.

Desea ser el mejor del mundo: “¿Qué hay en mi lista de deseos? Simple, quiero ser el mejor futbolista del mundo”.