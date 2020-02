Neymar: "Mbappé tiene potencial para ser uno de los mejores de la historia"

El crack brasileño del PSG elogia a su compañero de equipo y resalta la figura de Messi, "el mejor de la historia".

Neymar aseguró este miércoles, en una entrevista concedida a FIFA.com, que Kylian Mbappe tiene todo el "potencial" para convertirse en "uno de los mejores futbolistas de la historia".

"Kylian es un fenómeno. Reúne el potencial necesario para convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia. Es un gran honor tenerlo de compañero de equipo. Nos entendemos muy bien sobre el terreno de juego y fuera de él. ¡Lo adoro", aseguró el delantero del Paris Saint-Germain.

Sin embargo, de momento Neymar cree que el mejor es Lionel Messi: "Jugar junto a Leo fue una experiencia única. Nos hicimos amigos. De todos los futbolistas que he visto jugar, Messi es el mejor de la historia".

En cuanto a la posibilidad de ganar el premio The Best, señaló: "Siempre he dicho que no me obsesiona ganar el The Best. Sin embargo, cada día me entreno con ahínco para hacerlo mejor que el anterior. Siempre trato de evolucionar individual y colectivamente. Si un día gano ese premio, será como resultado de mi trabajo".

Por otro lado, sobre las opciones de de cara al Mundial de 2022, Neymar aseguró: "Estamos muy fuertes. La plantilla tiene más experiencia, a pesar de la entrada de varios jugadores jóvenes. Tenemos futbolistas que han participado en dos ediciones del Mundial, como yo, por ejemplo. Hemos ganado, hemos perdido, hemos vivido muchas experiencias positivas y negativas, y gracias a todo esto podemos ayudar a los recién llegados. Además, el cuerpo técnico sigue siendo el mismo. Esta continuidad nos facilitará el trabajo y nos dará más oportunidades en Catar 2022. Soy muy optimista sobre el futuro de la Seleção".

Y consultado acerca de qué países podrían ser los máximos rivales de Brasil en Qatar 2022, confesó: " , , y ".

Por último, dijo que a su hijo Davi "le gusta el deporte y jugar al fútbol con sus amigos. Pero no se parece a mí, no siente pasión por el fútbol. Le gustan mucho Messi, Mbappé y Cristiano Ronaldo. De hecho, su línea de ataque cuando juega a los videojuegos es Messi, CR7, Mbappe y yo".