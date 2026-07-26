La estrella brasileña Neymar da Silva salvó a su equipo, el Santos, de caer en la trampa de la derrota ante el Chapecoense con un emocionante empate (2-2) en el Campeonato Brasileño ayer sábado, pero su exhibición individual sobre el terreno de juego no impidió que estallara una crisis interna que podría amenazar la estabilidad del equipo, tras un fuerte cruce de palabras con varios de sus compañeros durante el descanso entre ambas partes.

Según reveló la cadena brasileña «Globo», el exjugador del Paris Saint-Germain protagonizó un acalorado enfrentamiento con algunos de los futbolistas más jóvenes, encabezados por Gabriel Bontempo y João Ananias, en un incidente que el club considera que afectó negativamente al rendimiento del equipo en la segunda parte y avivó las tensiones dentro del vestuario.

Dos goles no bastan para apagar la polémica

En su primera aparición tras regresar de su participación en el Mundial, Neymar (34 años) ofreció una actuación heroica al marcar dos goles, uno de ellos de penalti en los últimos minutos del tiempo reglamentario, para devolver el empate a su equipo después de que se hubiera adelantado en la primera parte antes de que la situación se volviera a favor de los visitantes.

Sin embargo, lo ocurrido entre bastidores eclipsó la exhibición técnica de la estrella brasileña, ya que informes de la prensa brasileña señalaron que Neymar dirigió mordaces insultos a Bontempo, calificándolo de «despreciable» y advirtiéndole de que jugaría en la segunda división contra el Chapecoense la próxima temporada, en alusión al descenso de su nivel.

Desmentido e investigación

Y mientras los allegados al máximo goleador histórico de la selección brasileña guardaron absoluto silencio ante estas acusaciones, tanto Bontempo como Ananias confirmaron que hubo una discusión general entre las dos partes del encuentro, pero negaron de forma rotunda los supuestos insultos que circularon en los medios de comunicación.

Con el agravamiento de la crisis y su posible impacto en la cohesión del equipo, la directiva del Santos decidió abrir una investigación interna urgente para esclarecer lo que ocurrió y desvelar por completo las circunstancias del incidente, en un intento de contener la tensión y recuperar la armonía en las filas del equipo antes de los próximos partidos.