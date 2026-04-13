Neymar, ídolo de un futbolista holandés: «¡Me parece mágico!»

En un vídeo promocional de Ziggo Sport, Neymar recuerda que, de niño, adoraba ver las jugadas de Dennis Bergkamp. La cadena lo entrevistó en Brasil.

«Soy un jugador que siempre se arriesga. Errar es parte del crecimiento y, por tanto, de la rutina», afirma Neymar en el breve reportaje.

«Antes me encantaba ver imágenes de Dennis Bergkamp. Era mágico», añade el delantero del Santos en el vídeo.

La entrevista completa se publicará el viernes a las 16:00 h en el canal de YouTube de Ziggo Sport.

El extremo izquierdo, de 34 años, ha jugado cinco partidos de liga esta temporada, en los que ha marcado tres goles y dado dos asistencias.



