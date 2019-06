Neymar felicita a su "hermano" Leo Messi por su cumpleaños

"Feliz cumpleaños hermano. Que Dios te bendiga siempre", escribió el ex jugador del Santos en su cuenta de Instagram; ¿se reunirán en el Barcelona?

¿Volverán a jugar juntos Neymar y Lionel Messi? Esa es una pregunta que se hacen muchos aficionados del . Y mientras el mercado se toma su tiempo para responder esa incógnita, el delantero brasileño del Paris Saint-Germain ha utilizado su cuenta de Instagram para saludar a su ex compañero por el cumpleaños número 32 de 'La Pulga'.

LESIONADO Y ENVUELTO EN RUMORES, NEYMAR JUEGA PARA PSG

En ese sentido, Neymar ha querido felicitar a su amigo en las redes sociales, donde publicó un mensaje para su "hermano". "Feliz cumpleaños hermano. Que Dios te bendiga siempre" , escribió el ex jugador del Santos agregando dos emoticonos: un corazón y dos manos chocándose.

Cabe señalar que la excelente relación que tienen Messi y Neymar podría ser uno de los factores decisivos a la hora de pensar en un posible regreso del brasileño al Camp Nou. Hace algunos días, Messi reiteró que mantienen una estrecha relación junto a Luis Suárez, con quien además comparten un grupo de Whatsapp.

Pese a que el no tiene intención alguna de vender a Neymar, en el Parque de los Príncipes sí están dispuestos a abrir la mano si llega una gran oferta por los servicios del ex jugador del Santos, que no se siente cómodo en la capital de después de unos meses trufados de lesiones y asuntos extradeportivos.