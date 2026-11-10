Compartir Sigue a GOAL en Google

Neymar, estrella del Santos, vivió un momento poco habitual para olvidar el lunes por la noche al fallar un penalti del presidente en la victoria de Furia sobre Dibrados en la Kings Cup Brasil. Pese a que le pararon su lanzamiento con la zurda en Guarulhos, el delantero brasileño bromeó después con formar en 2030 un superequipo de fútbol siete junto a sus actuales compañeros de club.

Anuncios

Le detienen un penalti lanzado con la izquierda en Guarulhos

Neymar, copresidente de Furia junto a su íntimo amigo Cris Guedes, bajó de la grada del Trident Arena para lanzar un penalti en la primera parte. El 10 del Santos optó por golpear el balón con su pierna izquierda, la menos hábil, en lugar de con su derecha, su favorita, pero el portero rival Luan Telles detuvo su lanzamiento. Por suerte para el jugador de 34 años, su equipo logró una cómoda victoria por 7-3.

La estrella brasileña quiere jugar en la competición en el futuro

Sin venirse abajo por el penalti fallado, el veterano mediapunta regresó de buen humor a la cabina de retransmisión del club para ver el resto del partido. Durante la retransmisión en directo, se dirigió a los espectadores y admitió que quiere jugar algún día en la competición: «Me encantaría jugar algún día en la Kings League. ¿Hay sitio para mí en Furia? Soy el presidente, así que jugaré en 2030».

El atacante también nombró a los jugadores del Vila Belmiro que ficharía para su alineación ideal: «Me pregunto si a los aficionados les gustaría ver a mis compañeros del Santos jugando en la Kings League. Nuestro equipo estaría formado por mí, Couto [Philippe Coutinho], Gabi, Arthur, Cebolinha, nuestro increíble Rodinei y Brazao en la portería».

El formato de fútbol siete cautiva al público local

Fundada por el exdefensa del Barcelona Gerard Pique, la Kings League se ha expandido al mercado sudamericano con un trepidante formato de fútbol siete en el que destacados creadores de contenido digital y personalidades de internet ejercen como presidentes de los clubes. El partido del lunes formó parte de la Kings Cup Brazil, que sigue en marcha y en la que Neymar es la figura principal de Furia.

Anuncios Anuncios

Al margen de sus compromisos en el fútbol siete, el futuro profesional inmediato del delantero en el fútbol once también parece cada vez más definido a medida que se acerca el vencimiento de su contrato actual en diciembre. Su padre, Neymar Sr, fue nombrado recientemente nuevo director ejecutivo del Santos y ya ha indicado que la directiva tiene previsto prolongar la estancia de su hijo hasta la temporada 2027.

Próximos partidos COR Serie A 17:30 SAN

Regreso a la competición tras cumplir su sanción

Tras perderse por sanción los dos últimos partidos de su club en el Campeonato Brasileiro, Neymar se prepara para volver a competir después del parón internacional de noviembre. Está previsto que el mediapunta juegue el 18 de noviembre, cuando el Santos visite al Coritiba en la jornada 35 de la máxima categoría. Un buen final en los cuatro últimos partidos de liga será vital para las aspiraciones continentales del Santos.