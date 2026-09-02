El brasileño Neymar, estrella del Santos, dirigió un breve mensaje a su compatriota Gabriel Jesus tras su fichaje por el Barcelona, hecho oficial ayer martes.

Después del anuncio oficial del traspaso de su compatriota procedente del Arsenal, el exjugador del conjunto blaugrana publicó una foto de Jesus, acompañada de un breve mensaje en Instagram en el que dijo: "Buena suerte, chico".

Los dos brasileños se conocen bien, ya que jugaron juntos en la selección absoluta, y Neymar sabe perfectamente lo que le espera a Jesus en Cataluña, después de haber vestido la camiseta del Barcelona durante cuatro temporadas, en las que conquistó el título de la Liga de Campeones de Europa en 2015, antes de incorporarse al Paris Saint-Germain en 2017 por una cifra récord de 222 millones de euros.

Pueden debatir sobre los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Gabriel Jesus firmó un contrato con el Barcelona hasta junio de 2029 y llevará el dorsal número 9.

Tras intensos esfuerzos por incorporar a Julián Álvarez y estudiar otras opciones, entre ellas Harry Kane, Lautaro Martínez y João Pedro, el Barcelona optó finalmente por el delantero brasileño de 29 años.

Jesus llega tras una temporada difícil en la que sufrió una grave lesión de rodilla y solo disputó 13 partidos en la Premier League después de su regreso en diciembre, en los que fue titular en apenas dos encuentros y marcó dos goles.

Jesus cuenta con 64 partidos internacionales y 19 goles con la selección de Brasil, y llega a Cataluña con la ambición de revitalizar su carrera futbolística, respaldado por el aliento de su excompañero de selección.

Pueden debatir sobre los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"



