Neymar, el adulto que dejó de ser niño para ir por el título de 'mejor del mundo'

Repaso por la historia del 10: por qué dejó Barcelona, las luchas para convertirse en líder en PSG y los conflictos internos para su versión de hoy.

El parecía, al fin, mostrar al mundo una prueba de su grandeza cuando goleó al por 4 a 0 en la ida de los octavos de final de la en 2017. Pocos acreditaban que los catalanes serían capaces de revertir ese resultado, pero en uno de los partidos más épicos -y polémicos- de los últimos años, Barcelona ganó 6 a 1 en el Camp Nou. Neymar fue el gran arquitecto de ese milagro, teniendo participación directa en cuatro de los seis goles (dos asistencias, dos goles y le marcaron un penal). Pero el que se quedó con el protagonismo fue Messi.

Las portadas del día siguiente mostraban al crack argentino solo, elevado en los brazos de la afición, como si fuese una divinidad. En aquel momento el crack brasileño percibió que, por más que encantase y generara todo en Barcelona, nunca tendría el protagonismo que deseaba. O sea: el sueño de ser el mejor jugador del mundo sería algo imposible de realizar siempre que él fuera una sombra de Messi. Meses después, el brasileño aceptaría la propuesta del PSG, que pagó 222 millones de euros. Una locura. El club francés estaba cansado de no ser tan grande como quería...y Neymar también.

¿Por qué Neymar se fue del Barcelona?

En su primera entrevista como jugador del PSG, todavía en el 2017, Neymar dijo que dejar el Barcelona fue la decisión más difícil que tomó en la vida, pero justificó su criterio: "Por la ambición que este club tiene, parecida a la mía, de querer vencer, querer buscar algo mayor". Este 'algo mayor' de Neymar sería justamente tener para sí el protagonismo para ser elegido el mejor del mundo, mientras que en París representaba su obsesión por la Champions League. Juntos, se podían conseguir ambos objetivos.

Polémicas e imagen dañada

(Foto: Getty Images)

La realidad se mostró más difícil de la que Neymar podía imaginar. En sus primeros partidos, el ahora 10 del PSG se metió en polémicas con Edinson Cavani, el gran ídolo de la hinchada y la gran referencia del entrenador en ese momento. El brasileño quería ser responsable de las pelotas paradas, pero el uruguayo hacía valer su jerarquía en el club.

¿Cuánto gana Neymar en el PSG?

Esta situación, que en cierto punto casi termina en agresiones físicas adentro del vestuario, culminó en un partido que simbolizaría el clima entre Ney y el PSG en su primeras dos temporadas: pese a marcar cuatro veces y dar un par de asistencias, el brasleño salió silbado en la victoria ante por 8 a 0. Todo por no permitir a Cavani tomar un penal que lo hubiera colocado como el máximo goleador de la historia del club.

Eterno nene: el “síndrome de Peter Pan”

(Foto: Getty Images)

Los títulos locales llegaron, como era de esperar en medio de un abismo millonario del PSG comparado con sus competidores en , pero cuando llegó la hora de los mano a mano en la Champions, el momento para el que Neymar fue contratado, no pudo ayudar tanto. Estuvo en la ida de la derrota ante el por 3 a 1, en los octavos de final del 2018, pero se ausentó en la vuelta. ¿Motivo? Una lesión en el quinto metatarso del pie derecho derivó en una intervención quirúrgica. Hasta su participación en el Mundial se puso en duda.

Neymar, con lo justo y sin estar en su plenitud física, llegó a 2018. El saldo final, de todas maneras, no podía ser peor. Marcó dos goles y dio apenas una asistencia en una competencia en la que se destacó su imagen de exagerar las faltas, de tirarse al piso constantemente y hacer un circo donde no lo había.

(Foto: Getty Images)

¿La respuesta de Neymar a esto? Un texto superficial en una acción de marketing que no hizo más que aumentar las críticas. El fútbol de Ney no estaba en duda, sus actitudes sí. Era un tiempo en el que su padre, representante del jugador, habló por él más que nunca. Con 28 años, Ney no se comportaba como un adulto que debería estar en su auge deportivo. El apellido "Menino Ney", usado en sus primeros años en Santos, volvió a dormir en sus espaldas.

Las polémicas sin fin

En la temporada 2018-19, la segunda del brasileño en el Parque de los Príncipes, comenzaba con dos novedades: la primera, la salida de Unai Emery, con quien el brasileño tuvo diferencias, para la llegada del alemán Thomas Tuchel, de perfil más riguroso; la segunda, el estatus con el que Kylian Mbappé regresaba tras ser una de las grandes estrellas del Mundial. Neymar ya no era el protagonista absoluto del equipo.

(Foto: Reprodução/Facebook)

Dentro del campo de juego, Neymar seguía entregando su buen fútbol y daba algunas muestras de evolución también en el vesutario del PSG: hacer una tregua con Cavani fue uno de los puntos más fuertes. El brasileño seguía amagando y marcando goles...y también sufriendo una nueva lesión en el quinto metatarso que lo dejaría afuera del momento crucial de la Champions League en 2019. Sin poder entrar a la cancha, vio cómo el PSG quedaba eliminado ante el en los octavos de final. Y no solo eso: hasta fue sancionado por la UEFA por haber entrado al campo a criticar al árbitro.

Mientras se recuperaba de la lesión, Neymar apareció disfrutando del carnaval carioca en el 2019; en su regreso, protagonizó un escándalo al pelearse con un hincha de en la final de la . Esa vez, Dani Alves, su amigo desde los tiempos de Barcelona y "protector" en el vestuario del PSG, lo frenó.

(Imagens: Daily Mail)

"No se puede participar de esas cosas, hay que tener un poco más de control, pero eso es un aprendizaje que la vida te va dejando, hay que equivocarse para mejorar", dijo Dani Alves en su momento. "Ney es una persona excepcional, y en ciertos momentos un poco 'calentón' y tiene reacciones de este tipo. Por más que sea su amigo, no podemos estar a favor de este tipo de cosas, pero creo que él aprendió de la situación".

Todavía en 2019, Neymar convive probablemente con su peor momento personal. El crack ya estaba en la Selección brasileña preparándose para la , cuando surgió la noticia de que era acusado de violación, episodio que Ney siempre negó. En agosto de ese año, el Ministerio Público de Sao Paulo pidió el archivamiento del caso por "falta de pruebas". Una lesión en el tobillo lo dejó afuera del torneo que tanto deseaba jugar.

El pedido (negado) del divorcio con el PSG

Torcedores do PSG e as faixas xingando Neymar no início d atemporada (Foto: Getty Images)

Con todos estos acontecimientos encima, Neymar se presentó en PSG para el inicio de la temporada actual. Pero el brasileño pensaba que su futuro ya no estaba ahí y no esconde su voluntad de volver a Barcelona, donde siempre mantuvo buenas relaciones con Messi, Suárez y Piqué, líderes del vestuario catalán. PSG, cuyo presidente había advertido que otros casos de indisciplina del brasileño no serían tolerados, se mantuvo firme y no negoció al jugador más caro de la historia del fútbol.

El entrenador Thomas Tuchel, que siempre mantuvo una relación de extrema sinceridad con el delantero, no escondió su descontento con el atraso de la llegada de Ney a la pretemporada. En el momento en el que el jugador percibió que el PSG no cedería, Neymar comenzó a dar pasos que lo llevaron a su actual momento: respiró, se llamó a responsabilizarse, paró de culpar a otros y dio un paso gigante a la madurez.

"Dejo claro que no tengo nada contra los hinchas ni nada contra el PSG, pero todo el mundo sabe que quería salir, y dejé claro eso", dijo después de la victoria contra Strasbourg, al inicio de la temporada, tras marcar un golazo de bicicleta.

"Las personas presentes aquí saben que lo que aconteció es una página pasada. Hoy soy jugador del PSG y prometo darlo todo en el campo, cumplir con mi papel y ser feliz. No preciso que griten mi nombre ni que estén en los estadios por mí, pero sí por el PSG", dijo. Y Ney se mantuvo fiel a su discurso: las polémicas disminuyeron, las reacciones exageradas tras recibir faltas, también. Las lesiones continuaron y lo volvieron a dejar afuera por un tiempo, pero con una diferencia importante: esta vez no fueron durante los mano a mano de la Champions League.

'Adulto Ney' vuelve a apasionarse por el PSG

(Foto: Getty Images)

Viviendo un gran momento en la cancha, al lado de Kylian Mbappé, Neymar tomó para sí el protagonismo de la Champions League y fue decisivo para que el PSG eliminara al en los octavos de final. Tras el coronavirus, el brasileño ayudó a conquistar la Copa de Francia y la Copa de Liga. Lo mejor, de todas maneras, estaba por venir.

En la Champions League disputada a partidos únicos y sin afición, en Lisboa, Neymar fue el jugador más influyente del PSG en la épica clasificación ante , en los cuartos de final, y también en el 3 a 0 ante Leipzig. No hubo goles y sufrió algunos mano a mano fallados, pero brindó asistencias magistrales. Más importante fue la idea de querer resolver en base a desequilibrio.

Neymar llamó para sí la responsabilidad y se convirtió en el líder del vestuario que, tras la división que tuvo entre brasileños y el resto, al fin se unió. Pasó a dar una impresión de madurez y vio cómo esa actitud derivó en un nuevo apellido para sellar el momento: "Adulto Ney". Y siendo adulto, Neymar muestra que es posible relajarse y hacer cosas que hacía de joven sin generar controversia.

Cuando las redes sociales vieron el look mohicano de Ney, acompañado de una caja de música antes de los partidos decisivos de la Champions, el 10 de PSG se lleva toda la atención y el peso para él.

(Foto: Getty Images)

La hora de separar a los niños de los hombres, entretanto, será este domingo, contra el gigante Bayern Munich, en la final de la Champions. Neymar puede darle al PSG el título y estatus que el club siempre soñó...para al fin transformar el protagonismo que tanto soñaba tener en el premio al mejor jugador del mundo.