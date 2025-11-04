+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoNewcastle
St James' Park
team-logoAthletic Bilbao
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Newcastle vs. Athletic Club de Bilbao, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Newcastle y Athletic Club de Bilbao, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Newcastle recibe a Athletic Club de Bilbao este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio St. James Park, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Newcastle vs. Athletic Club de Bilbao de la Champions League 2025-26

Las Urracas llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-0 a Benfica en la fecha 3, con un doblete de Harvey Barnes, junto a un gol de Anthony Gordon. El equipo dirigido por Eddie Howe es octavo en la clasificación con seis puntos.

Por su parte, los Leones derrotaron por 3-1 a Qarabag en su más reciente partido en el certamen continental, con un par de anotaciones de Gorka Guruzeta, además de un tanto de Robert Navarro. El cuadro a cargo de Ernesto Valverde es vigésimo primero en la tabla con tres unidades.

Cómo ver Newcastle vs Athletic Club de Bilbao, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones 2, M+ Liga de Campeones 4
SudaméricaESPN 4, Disney+ Premium
MéxicoTNT Sports, HBO MAX
Estados UnidosParamount+, DAZN

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2 y M+ Liga de Campeones 4, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 4 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Newcastle vs Athletic Club de Bilbao

crest
Liga de Campeones - Champions League
St James' Park

El partido se disputa este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio St. James Park.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Newcastle contra Athletic Bilbao alineaciones

NewcastleHome team crest

4-3-3

Formación

4-2-3-1

Home team crestATH
1
N. Pope
12
M. Thiaw
4
S. Botman
33
Dan Burn
2
K. Trippier
39
C
B. Guimaraes
7
Joelinton
8
S. Tonali
27
N. Woltemade
11
H. Barnes
10
A. Gordon
1
C
U. Simon
12
J. Areso
19
A. Boiro
3
D. Vivian
4
A. Paredes
18
M. Jauregizar
30
A. Rego
23
R. Navarro
7
A. Berenguer
6
M. Vesga
20
U. Gomez

4-2-3-1

ATHAway team crest

NEW
-Alineación

Suplentes

Manager

  • E. Howe

ATH
-Alineación

Suplentes

Manager

  • E. Valverde

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Newcastle

Las Urracas se encuentran en una buena posición en la Champions y alcanzaron los cuartos de final de la Carabao Cup, pero en cambio, no han tenido el comienzo esperado en la Premier League, apartados de la lucha por los puestos continentales.

Noticias del Athletic Club de Bilbao

Los Leones tendrán que buscar los puntos que tanto necesita sin su gran figura, Nico Williams, quien sufre una pubalgia. Además, Oihan Sancet y Yuri se suman a las bajas para el duelo con Newcastle.

Cómo llegan al partido

NEW
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

ATH
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

NEW

Último partidos

ATH

1

Victoria

0

Empates

0

Victorias

2

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
1/1
Ambos equipos anotaron
1/1

Clasificación

