New York Giants vs San Francisco 49ers: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los San Francisco 49ers se dirigen al Este para un enfrentamiento de la Semana 9 contra los New York Giants en la temporada 2025 de la NFL.

La última vez que los Giants jugaron en el MetLife, hicieron una declaración, una convincente victoria por 34-17 sobre los Philadelphia Eagles, fácilmente la actuación más completa del equipo en años. Pero en lugar de construir sobre ese impulso, las cosas se desmoronaron en la carretera. Primero vino un colapso brutal en Denver, donde una ventaja de 19-0 se evaporó en el cuarto cuarto en camino a una derrota por 33-32. Luego vino una segunda reunión con los Eagles, y esa no fue mucho mejor, una derrota por 38-20.

Así que los Giants regresan a casa maltrechos y con un récord de 2-6, tratando de volver al camino correcto contra un equipo de los 49ers que llega al punto medio de la temporada con un registro de 5-3. Y aunque ese registro parece sólido en papel, San Francisco no ha sido el gigante que la mayoría esperaba; ha habido destellos de dominio, pero también períodos en los que han parecido mucho más ordinarios.

Hora de inicio New York Giants vs San Francisco 49ers

Los Giants y los 49ers se enfrentarán en la Semana 9 de la temporada de la NFL en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo 2 de noviembre, comenzando a la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo New York Giants

La Semana 8 trajo más que otra marca en la columna de derrotas para los New York Giants, vino con un golpe doloroso. No solo los Giants cayeron nuevamente en Filadelfia, perdiendo 38-20 para su 13.ª derrota consecutiva en el Lincoln Financial Field, sino que el verdadero golpe llegó a mitad del segundo cuarto. Cam Skattebo cayó de manera incómoda después de ser sujetado y enrollado por el linebacker de los Eagles Zack Baun, sufriendo una dislocación de tobillo que requirió una férula de aire y ser sacado del campo en carrito.

Aunque el pronóstico es positivo a largo plazo, su campaña de novato prometedora ha terminado oficialmente, una temporada truncada justo cuando se estaba convirtiendo en el corazón de la ofensiva de los Giants.

Ahora, los Giants liderados por Jaxson Dart tienen que reagruparse sin su jugador más dinámico mientras los San Francisco 49ers visitan el MetLife Stadium el domingo. Dart entra en la Semana 9 con 984 yardas de pase en siete juegos, mientras que Cam Skattebo había acumulado 410 yardas por tierra antes de la lesión. Wan'Dale Robinson ha surgido como el objetivo principal en el juego aéreo, ya con 494 yardas de recepción.

La lista de lesiones, sin embargo, continúa creciendo. Skattebo y Malik Nabers están ambos fuera por el año. Mientras tanto, Paulson Adebo y Daniel Bellinger son dudosos para el fin de semana, dejando a los Giants buscando soluciones en ambos lados del balón.

Noticias del equipo San Francisco 49ers

San Francisco también ha tenido su buena cuota de contratiempos por lesiones, y ninguno más impactante que la ausencia de Brock Purdy. El mariscal de campo titular de los Niners ha estado fuera en ocasiones debido a un problema en el dedo del pie, y aun cuando ha jugado, solo han logrado tres victorias por más de un gol de campo. Esta versión de San Francisco no es la apisonadora a la que nos hemos acostumbrado; su ofensiva no ha superado los 26 puntos en un juego en toda la temporada, y su enfoque ha estado fuertemente en el juego aéreo, haciendo que las cosas se sientan un poco predecibles.

Los 49ers todavía están resolviendo su situación de lesiones en los receptores, con Ricky Pearsall y Brandon Aiyuk ambos trabajando para volver. Todavía es un poco un juego de adivinanzas al comenzar la semana, y San Francisco puede que no sepa hasta mucho más cerca del inicio del partido si uno o ambos están realmente listos para jugar.

Dicho esto, los Niners podrían no necesitar complicar demasiado las cosas. George Kittle y Jake Tonges, quien lidera el equipo con cuatro recepciones de touchdown, deberían tener una oportunidad real de buscar oportunidades en el centro del campo contra los linebackers y safeties de Nueva York, un enfrentamiento que claramente se inclina a favor de San Francisco. Y, por supuesto, Christian McCaffrey recibirá sus oportunidades. La defensa contra la carrera de los Giants ha parecido de papel en ocasiones, ya dañada por Saquon Barkley, Tank Bigsby y el ataque terrestre de los Eagles. Si esa tendencia continúa, McCaffrey podría tener una larga tarde de grandes ganancias y tacleadas rotas.

En este momento, los 49ers se encuentran en el puesto 26 en la liga en anotación y ocupan solo el puesto 21 cuando entran en la zona roja (52.0% de tasa de anotación).

Mucho de esto proviene de un juego de línea ofensiva inestable. La protección no ha sido ideal, haciendo la vida difícil tanto para Purdy como para Mac Jones, con la unidad de bloqueo situada fuera del top 20 tanto en tasas de victoria de bloqueo de pase como de carrera. Defensivamente, los números tampoco son impresionantes: San Francisco se ubica en el puesto 22 en yardas totales permitidas y cede 6.6 yardas por jugada de pase, entre los peores de la NFL. Su defensa contra la carrera está bien, pero no es dominante, lo cual es un área en la que los Giants han confiado últimamente para mantenerse competitivos.

Ver y transmitir en vivo Giants vs 49ers en los EE. UU.

El partido Giants vs 49ers en la Semana 9 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo a nivel nacional por CBS. Los fanáticos pueden ver la cobertura enFubo (¡Prueba gratuita hoy!) y Paramount+.

Más detalles sobre dónde ver el partido en Estados Unidos, incluidas las opciones de streaming, se darán a conocer pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Giants vs 49ers en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Giants vs 49ers

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios ascienden a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Giants vs 49ers Fantasy Football

Jaxson Dart (proyectado 18.9 puntos de fantasía en la Semana 9) se ha convertido silenciosamente en uno de los mariscales de campo de fantasía más consistentes desde que asumió el puesto titular. Ha superado los 15 puntos de fantasía en los cinco partidos que ha iniciado y ha terminado como QB10, QB20, QB3, QB2 y QB13 en esas semanas. En otras palabras, ha proporcionado tanto una base estable como un potencial de semana espectacular.

Este enfrentamiento se presenta favorablemente para que él mantenga ese impulso. Sin Bryce Huff, los Giants generaron presión en solo el 23.3% de las jugadas de pase de C.J. Stroud la semana pasada. Con tiempo para operar, Stroud completó el 75% de sus pases y promedió 8.1 yardas por intento. Si Dart consigue oportunidades similares con el bolsillo limpio, se perfila como un QB1 de borde con margen para destacarse.

Por otro lado, tenemos que tomarnos un momento para Cam Skattebo. Surgió en la escena de fantasía como un tren de carga descontrolado y trajo una alegría genuina a las alineaciones en todas partes. Desafortunadamente, su campaña de novato termina aquí después de una fea dislocación de tobillo. Una vez que salió, fue Tyrone Tracy Jr. quien asumió el papel principal, 10 acarreos contra los dos de Devin Singletary, además Tracy logró dos recepciones para 14 yardas.

Tracy no es solo un sustituto: su habilidad para atrapar pases y su explosividad le dan un atractivo legítimo semanal incluso en una ofensiva de los Giants de nivel medio. Con solo Singletary como competencia, Tracy se perfila como un RB2 de bajo nivel para el resto de la temporada con potencial.

En cuanto a los 49ers, operamos bajo la suposición de que Brock Purdy regresa esta semana, pero mantén un ojo en las actualizaciones de lesiones en caso de que Mac Jones obtenga otro inicio. Purdy ha estado lidiando con un dedo de césped y solo ha jugado dos veces este año, terminando como QB16 en ambas apariciones. Si juega el domingo, se desliza de nuevo al rango de QB1 de final de grupo.

Mientras tanto, Christian McCaffrey (proyectado 18.4 puntos de fantasía) sigue siendo una de las mejores opciones de fantasía en la posición. La semana 8 fue una rara caída, más un caso aislado que una advertencia.

Predicciones del Juego Giants vs 49ers

Sin Cam Skattebo en la alineación, la ofensiva de los Giants parece que está funcionando con lo mínimo. Jaxson Dart debería encontrar algunas oportunidades claras en el bolsillo esta semana, especialmente con los siete del frente de los 49ers desgastados por las lesiones, pero eso solo llega hasta cierto punto. San Francisco no necesita pensar demasiado aquí: simplemente pueden apoyarse en Christian McCaffrey y dejar que trabaje contra una defensa de los Giants que cede 5.5 yardas por acarreo y permite casi 150 yardas de carrera por partido.

Es posible que Nueva York luche al principio, pero los Niners están demasiado bien entrenados y tienen muchos jugadores decisivos como para dejar escapar este partido. Están solo a un juego de distancia en un caótico NFC Oeste, mientras que los Giants ya están comenzando a mirar hacia 2026. Se espera una fuerte dosis de CMC y George Kittle siempre que Mac Jones no pierda el balón o regale una intercepción a la defensa. San Francisco debería controlar el guion de principio a fin.

Cuotas de Apuestas Giants vs 49ers

Propagación

49ers -2.5 (-120)

Giants +2.5 (+100)

Línea de dinero

Giants: +130

49ers: -155

Total más/menos

48.5