Es posible que el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, haya encontrado el plan perfecto para anular el peligro de los saques de esquina que ejecuta el Arsenal, que son el arma más destacada del equipo del técnico Mikel Arteta y que les ayudaron la pasada temporada a conquistar el título de la Premier League.

El Chelsea perdió ante el Arsenal (2-1) en el Emirates Stadium, la noche del domingo, en la tercera jornada de la Premier League, pero Alonso logró reducir el peligro del Arsenal en los saques de esquina.

En los dos primeros córneres del Arsenal, Alonso envió a cuatro jugadores del Chelsea hacia adelante.

João Pedro y Morgan Rogers se mantuvieron en la línea de medio campo, mientras que Cole Palmer y Pedro Neto estaban a tan solo 15 yardas dentro de su propio campo, pero cerca del círculo central.

El peligro de la superioridad numérica en los contraataques, si el Chelsea despejaba el balón, obligó a Arteta a llamar a dos de sus atacantes especialistas en el balón parado para garantizar la igualdad de efectivos.

Gary Neville, exestrella del Manchester United, quedó atónito mientras comentaba cuando la estratagema produjo una escena extraña, en la que el campo estaba prácticamente vacío de jugadores de cualquiera de los dos equipos.

La leyenda del Manchester United dijo: "Bueno, hay un caos, porque hay cuatro jugadores del Chelsea situados en la parte de adelante del campo".

Y añadió, según el diario inglés "The Sun": "El Arsenal reorganiza sus filas muy rápido, pero la situación es como un cinco contra cinco dentro del área, es algo alocado. Qué cosa tan increíble".

Parecía una evolución, por parte del exentrenador del Real Madrid, de una idea que tenía Liam Rosenior, exentrenador del Chelsea, para neutralizar uno de los mayores puntos fuertes del Arsenal.

Y es probable que los entrenadores de otros equipos, y desde luego aquellos que apuestan por la capacidad defensiva de su equipo, busquen repetir esta táctica durante las próximas semanas y meses.

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