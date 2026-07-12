Neville: «Se me pone la piel de gallina al ver jugar a Bellingham... Nunca he visto a un jugador inglés como él»

Gary Neville, exjugador del Manchester United y de Inglaterra, elogió a Jude Bellingham en el Mundial 2026 y dijo no haber visto nada igual en la selección.

Bellingham marcó los dos goles de la victoria de Inglaterra sobre Noruega (2-1) en cuartos, lo que garantiza el duelo contra Argentina en la semifinal del miércoles.

Para Neville, el centrocampista del Real Madrid ha alcanzado otro nivel.

«Su actuación ha sido realmente impresionante. Se me pone la piel de gallina al ver algo así. No creo haber visto nunca a un jugador inglés tener un impacto semejante en un torneo como este», declaró a «Sky Sports».

Y añadió: «Estuve con Gazza (Paul Gascoigne) en 1996, con Wayne Rooney en 2004 y con Michael Owen en 1998. Vi esos partidos en directo y nunca había visto nada igual. Es algo excepcional en todos los sentidos, al más alto nivel».

Y concluyó: «No es la futura estrella de Inglaterra, sino la actual. Esto ya está cambiando las reglas del juego».

Y añadió: «Estás en el Mundial, has marcado seis goles y has sido impresionante en ataque y defensa. Casi por ti solo, con el apoyo de Harry Kane, has llevado a tu equipo a buen puerto».

Y añadió: «A mis hijas, de 16 y 17 años, les encanta el fútbol. Para ellas es un héroe. Todos los niños de Inglaterra ven el Mundial e imaginan ser Jude Bellingham».

Y añadió: «Su impacto en los jóvenes de nuestro país y en los de todo el mundo, aquí en Estados Unidos, es realmente maravilloso».

Y concluyó: «Llega un momento en tu carrera en el que o rindes a un nivel excepcional o no lo haces, y tu legado se definirá en función de eso. Por eso los grandes jugadores siguen siendo grandes».

Todos lo observan y se preguntan si es de talla mundial. Incluso yo, antes de este torneo, pensaba que Harry Kane era nuestro único jugador de talla mundial, y que Declan Rice y Jude Bellingham estaban un escalón por debajo, hasta el punto de que nos decíamos: “No, tienes que esforzarte más. Aún te queda mucho por hacer”.

Y añadió: «Ha dado el paso extra que lo acerca a la cima mundial».

Tras el partido de anoche hablé con Roy Keane e Ian Wright, y coincidimos: quien vea fútbol ahora está viendo al mejor centrocampista del mundo, y no solo por los goles.

Y concluyó: «No exageramos con los goles; sabemos que son necesarios, pero son los demás aspectos los que conforman al jugador completo y le dan ventaja».



















