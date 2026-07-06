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Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

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Neville: Inglaterra es favorita, pero contener a Haaland 90 minutos es difícil

Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra
World Cup
G. Neville
E. Haaland
Noruega
Inglaterra
EE. UU.

Exjugador del Manchester United elogia a Haaland

Gary Neville, exjugador del Manchester United y de Inglaterra, advierte que los Tres Leones afrontarán un duro duelo en cuartos del Mundial 2026 contra Noruega.

Inglaterra venció 3-2 a México en el Azteca y avanzó a cuartos, donde enfrentará a Noruega, verdugo de Brasil.

A pesar de la amenaza de Erling Haaland, delantero del Manchester City, Inglaterra parte como favorita.

Sobre Haaland, autor de siete goles en el torneo, Neville declaró a «Metro»: «Es difícil pararlo».

Y añadió: «Puede pasar desapercibido en los partidos, ya que no toca mucho el balón, pero sabes que es un jugador explosivo».

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Noruega crest
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«Ha sido devastador contra Brasil; esos dos goles fueron magníficos, es el Haaland de siempre».

Y concluyó: «Es difícil pararlo 90 o incluso 120 minutos, pero somos favoritos y no debemos perder la confianza».

El exlateral derecho de Inglaterra y del Manchester United añadió: «Debemos ser favoritos ante Noruega, pero será muy difícil».

Y concluyó: «Martin Ødegaard también jugó bien contra Brasil».

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