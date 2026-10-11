Gary Neville, leyenda del Manchester United, acusó a los jugadores de su antiguo equipo de falta de esfuerzo y de espíritu combativo, tras el empate ante el Tottenham, advirtiendo de que podrían sufrir un resultado duro frente al Atlético de Madrid a mitad de semana si no elevan su nivel rápidamente.

Los jugadores del Manchester United fueron abucheados en dos ocasiones en el estadio de Old Trafford, la noche del sábado, después de que el equipo encajara el gol del empate en los últimos minutos ante el Tottenham, que jugó con diez hombres, de modo que la racha sin victorias se extendió a cuatro enfrentamientos en todas las competiciones.

Neville considera que el equipo adolece de falta de espíritu combativo, en un momento en el que los aficionados ya habían empezado a cuestionar las ganas de los jugadores de correr y hacer esfuerzos, después de que Youri Tielemans señalara que no habían trabajado demasiado ese aspecto del juego durante la pretemporada.

Con los pobres números registrados por los jugadores del Manchester United en los índices de carrera desde el inicio de la temporada, crecen los interrogantes sobre el rendimiento del equipo, lo que llevó a Neville a dirigir nuevas críticas a los jugadores.

Neville dijo, en su podcast: "Lo que los aficionados del Manchester United no van a tolerar es lo que consideran una falta de esfuerzo, y la realidad es que los jugadores no corren lo suficiente, ni muestran el grado necesario de fiereza, determinación y espíritu de lucha. Los abucheos te dicen que sienten una gran frustración con lo que están viendo".

Y añadió: "Lo que vemos en este momento es un equipo que parece encogerse sobre sí mismo, además de que el club se ha vuelto más grande que la capacidad de algunos jugadores para lidiar con la presión en la actualidad".

Prosiguió: "El hecho de que Carrick negara con la cabeza significaría que se pregunta: ¿están estos jugadores haciendo el esfuerzo por mí? ¿Qué le ocurre a este grupo? ¿Han perdido la confianza en sí mismos? ¿Ha disminuido su concentración? ¿Han empezado a desmoronarse? ¿Qué está pasando? Porque estos no son los jugadores con los que trabajé la temporada pasada".

El Manchester United se prepara para enfrentarse al Atlético de Madrid a mitad de semana, en el marco de la Liga de Campeones de Europa, en una difícil prueba que le espera en el estadio Riyadh Air Metropolitano, pese a haber ganado su primer partido en la fase de liga del torneo.

El Atlético de Madrid ocupa el segundo puesto en LaLiga, y además logró la victoria sobre el Real Madrid en el derbi de la capital, durante la semana previa al parón internacional.

Al mismo tiempo, algunos elementos de la plantilla del Manchester United generan preocupación, en especial en el centro del campo, algo que Neville considera que debe abordarse.

Neville dijo: "En lo que respecta a Youri Tielemans y Kobbie Mainoo, creo que hemos visto suficiente de esta pareja hasta ahora. No digo que el asunto deba terminarse, porque sería una decisión demasiado precipitada, pero he visto lo suficiente para pensar que esta pareja no tiene el dinamismo necesario para jugar en este club en la Premier League. Ambos son buenos jugadores a nivel individual, pero algunos jugadores no se complementan lo suficiente entre sí, ni sus características encajan unas con otras".

Y explicó: "Cuando Carlos Baleba participó junto a Mainoo, el equipo pareció volverse más vivo, pero es necesario hacer un cambio en el centro del campo, además de que el resto de los jugadores deben recuperar su equilibrio y tomarse la situación en serio".

Añadió: "El equipo se enfrentará al Atlético de Madrid, y luego se trasladará al estadio de Elland Road, y si los jugadores no están en su mejor estado mental y físico, sus puntos débiles quedarán al descubierto. Y si no empiezan a mejorar, las próximas semanas serán preocupantes".

Neville habló de la evidente falta de esfuerzo de los jugadores del Manchester United, afirmando: "El asunto genera una preocupación real, sobre todo con la entrada en un período exigente durante el cual el equipo disputa un partido cada tres días, y la Liga de Campeones de Europa le impondrá grandes presiones".

Prosiguió: "Al equipo le esperan partidos difíciles, y todos los enfrentamientos venideros requerirán una personalidad fuerte y un carácter competitivo claro, además de que necesita un grupo de jugadores capaces de resistir y de lidiar con la presión. Y en la actualidad, nos preocupa su capacidad para afrontar esta serie de partidos y salir de ella de la mejor manera".

Concluyó: "El parón que se prolongó durante tres semanas debía representar una oportunidad para reorganizar las cosas, pero resulta sumamente difícil entender cómo el equipo puede ofrecer este rendimiento durante los primeros 20 minutos".



