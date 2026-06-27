Neville: Bielsa fue muy duro con Muslera ante España

El argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, fue criticado por Gary Neville tras sustituir al portero Fernando Muslera en el descanso del partido contra España en el Mundial.

Neville, comentarista de ITV en ese encuentro del Mundial, criticó la decisión del técnico Marcelo Bielsa.

La primera parte fue tranquila y los analistas de ITV apenas tuvieron temas durante el descanso, pese a que ambos equipos suman tres títulos mundiales.

La campeona de 2010, España, se adelantó en el 42’ con gol de Álex Baíña, que los analistas atribuyeron a un error de Muslera.

Muslera, de 40 años, no mostró su nivel habitual en la primera parte, especialmente al despejar centros y corners.

Para Muslera, de 40 años, fue su partido 137 con Uruguay y quizá el último, tras un error que marcó el encuentro.

El disparo de Baena, desde el borde del área, no tenía gran potencia ni precisión, pero Muslera no logró detenerlo.

El veterano portero dudó entre atrapar el balón o despejarlo a córner y, al final, solo lo tocó con las manos, enviándolo hacia la escuadra y luego al fondo de la red.

Tras el descanso, las imágenes de ITV mostraron a los jugadores volviendo al campo; luego apareció Sergio Rochet con la camiseta de portero, pues Bielsa había sustituido a Muslera en el descanso.

Gary Neville describió la decisión de Bielsa con una sola palabra: «cruda».