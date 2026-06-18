Neves, tras la sorpresa del Congo: ¡Ronaldo no es diferente a cualquier otro jugador!

João Neves, centrocampista de Portugal, generó polémica al comentar sobre su capitán, Cristiano Ronaldo, tras el 1-1 ante la República Democrática del Congo en la primera jornada del Mundial 2026.

“El Don” ha recibido duras críticas por su bajo rendimiento técnico y físico en el encuentro, en el que João Neves marcó el único gol de Portugal.

Tras el encuentro, Neves declaró a beIN Sports: «Sabemos lo que Cristiano Ronaldo ha aportado a la selección portuguesa durante años y los logros excepcionales que ha conseguido con esta camiseta».

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Y añadió: «Ahora lo vemos como un jugador más, que aporta lo mismo que el resto».

Y concluyó: «Estamos muy unidos y ese espíritu de equipo marcará la diferencia».

Y concluyó: «El empate en el primer partido no nos desanimará; seguimos confiando en alcanzar nuestros objetivos en el torneo».