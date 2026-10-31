A pesar de que el Al-Hilal logró una importante victoria por dos goles a cero ante el Al-Fateh, la noche del sábado, en el marco de la duodécima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, la alegría del Zaeem no fue completa, después de recibir un golpe relacionado con su próximo partido, tras confirmarse la ausencia de su estrella portuguesa Rúben Neves en el duelo ante el Al-Ettifaq debido a la sanción.

La sorpresa llegó después de que Neves recibiera una tarjeta amarilla en el minuto 74 del encuentro ante el Al-Fateh, alcanzando así su cuarta amonestación esta temporada en la liga, lo que lo deja fuera del próximo encuentro, conforme al reglamento que estipula la suspensión del jugador por un partido al acumular cuatro amonestaciones.

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La última tarjeta resultó aún más molesta para el Al-Hilal, especialmente porque Neves no se limitó a contribuir a liderar a su equipo durante el partido, sino que anotó el segundo gol de penalti en el minuto 91, confirmando su presencia influyente en la victoria del Zaeem, antes de que su amonestación se convirtiera en una noticia poco grata para el cuerpo técnico dirigido por Simone Inzaghi.

La estrella portuguesa ya había recibido tres tarjetas amarillas en los duelos ante el Al-Khaleej, el Al-Ittihad y el Al-Qadisiya, antes de completar su cuenta con la cuarta amonestación frente al Al-Fateh, lo que convierte su ausencia en el duelo ante el Al-Ettifaq en la decimotercera jornada en algo seguro, en un momento en el que el Al-Hilal necesita mantener su estabilidad y continuar con sus resultados positivos.

La ausencia de Neves representa un desafío táctico para Inzaghi, dado el papel que desempeña el centrocampista portugués en la organización del juego, la conexión de las líneas y la contribución a la construcción de los ataques, además de su capacidad para controlar el ritmo del equipo. El entrenador italiano estará obligado a elegir el sustituto adecuado para suplirlo, manteniendo el equilibrio en la zona del centro del campo.

De este modo, el Al-Hilal salió del duelo ante el Al-Fateh con tres puntos que reforzaron su posición en el liderato de la Liga Roshn, pero perdió, a cambio, a uno de sus elementos más destacados antes de la próxima prueba ante el Al-Ettifaq, convirtiendo la tarjeta amarilla que recibió Neves en un detalle influyente que podría obligar a Inzaghi a rehacer sus cálculos en la decimotercera jornada.