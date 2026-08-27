¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Manuel Neuer Jonas UrbigGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Neuer sobre el sorteo europeo: disputaremos dos clásicos y no subestimaremos a la sorpresa de la pasada temporada

M. Neuer
Bayern Múnich vs Mainz 05
Bayern Múnich
Mainz 05
Bundesliga
Bayern Múnich vs VfB Stuttgart
Bayern Múnich
VfB Stuttgart
Bundesliga
Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt
Bodoe/Glimt
Bayern Múnich vs Arsenal
Arsenal
Manchester United vs Bayern Múnich
Manchester United
Alemania
España
Noruega
Inglaterra

Neuer aspira al duelo en Old Trafford

Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich, habló sobre el sorteo de la Liga de Campeones de Europa, celebrado este jueves en Mónaco, y afirmó que el conjunto bávaro tiene como objetivo terminar la fase de liga entre los ocho primeros puestos, señalando la fortaleza y variedad de los rivales.

Neuer declaró, en unas manifestaciones a la prensa tras el sorteo: "Los rivales son equipos muy equilibrados e interesantes, y tienen mucha tradición. En general, queremos volver a terminar la fase de liga entre los ocho primeros puestos, y ese es nuestro objetivo principal".

Lee también

Mourinho sobre su regreso al Bernabéu: he cambiado después de todos estos años

Homenaje oficial egipcio a la alianza histórica con el Barcelona

El veterano guardameta añadió: "El duelo ante el Arsenal ya se ha convertido en los últimos años en algo parecido a un clásico. Y nos enfrentaremos al Atlético de Madrid en el estadio que acogerá la final (Riyadh Air Metropolitano), y todos esperamos poder jugar allí dos veces esta temporada".

Y agregó: "El duelo entre el Bayern y el Manchester United es, por supuesto, un clásico absoluto, y tiene una gran historia en la Liga de Campeones de Europa. Jugar allí, fuera de casa (en Old Trafford), es algo especial".

Neuer prosiguió: "Tampoco subestimaremos el duelo ante el Bodø/Glimt, que fue una auténtica sorpresa la temporada pasada, así como al Lille, el Slavia de Praga, el Real Betis y el Viking. Esperamos con ilusión los próximos desafíos".

Cabe recordar que el gigante bávaro se despidió de la Liga de Campeones de Europa en semifinales, la temporada pasada, a manos del Paris Saint-Germain, que se coronó campeón.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora".


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google