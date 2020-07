Néstor Martínez: “No nos han llamado para llegar a un acuerdo”

El defensor no negó los problemas económicos en los que se encuentra a raíz de la pandemia.

Néstor Martínez, exseleccionado nacional, mencionó que no ha tenido comunicación con la directiva de Suchitepéquez para tratar de resolver los adeudos que tienen con él.

Sin embargo, Martínez entiende la situación por la que atraviesa la junta directiva, aunque por el momento no la ha pasado bien en la cuestión económica.

“Ya son cuatro meses en esta situación. Escucho en la radio que otro equipo ya cobró o ya los llamaron -a los jugadores- para llegar a acuerdos. A nosotros nunca nos han llamado para tratar de llegar a un acuerdo para solventar los problemas”, mencionó a ESPN.

“Si yo no hubiese hecho nada o me la hubiese pasado lesionado, aunque tuviera un contrato, con qué cara le pudiese pedir a los directivos. La verdad no la estoy pasando bien y no lo puedo ocultar”, agregó.