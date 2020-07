Nelson Bonilla: “Se ha sacado un conejito de la manga CONCACAF con toda esta situación”

Fiel a su estilo, el delantero indicó que pensaría en volver a El Salvador, por el tema del manejo de la pandemia.

Nelson Bonilla se sumó a Darwin Cerén y Jaime Alas, sobre la inconformidad, del cambio de formato de eliminatorias que dejó a El Salvador sin hexagonal. Ahora la Selecta tendrá que jugar seis partidos para clasificar al nuevo octogonal.



En declaraciones a “El Gráfico”, Bonilla dijo: “Se han sacado un conejito de la manga CONCACAF con toda esta situación, lo miren como lo miren, y lo han hecho para beneficiar a Canadá y Panamá que son los que más hablan y tienen una generación que ya salió y una selección que no asusta a nadie”.



Y agregó: “Ahorita no voy a ir, ahorita es mentira. Si lo había pensado porque me he perdido un año de mi carrera futbolística, voy a entrar a los 30 años. Estuve pensándolo con mi esposa y mi familia el tema de regresar a selección, pero yo no pienso salir de porque es bien difícil”.