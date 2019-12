Nelson Bonilla: “quiero dejar en claro es que no tengo problemas con nadie”

El jugador del Bangkok United habló del tema Selección.

Nelson Bonilla abandonó la concentración de la Selección Nacional de El Salvador luego del triunfo ante Santa Lucía, donde anotó un gol tras ingresar de cambio por Rodolfo Zelaya. Mucho se especuló que el delantero dejaba el equipo nacional por diferencias con el atacante de la .

En declaraciones al periódico “El Gráfico”, Bonilla dijo:” Lo que sí quiero dejar en claro es que no tengo problemas con nadie, ni con el entrenador, compañeros o Rodolfo Zelaya. Es un tema personal, que yo me lo reservo. Solo mi familia y yo sabemos la razón por la que yo me fui y claro lo dejo. Nunca tuve problemas con Fito Zelaya, con nadie, ni con De los Cobos”.

“Mirá, yo te puedo hablar por mí. No tuve problemas con nadie, en un futuro puedo regresar y les voy a hablar a todos, porque todos me conocen. Puedo escuchar y dar consejos como en un momento se me ha pedido”, remató el artillero de la liga tailandesa.