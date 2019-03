Nelson Bonilla habló sobre el Bangkok United

El delantero pasa un gran momento en Tailandia.

“Pese a que los goles no llegaban, estaba jugando bien. En la pretemporada fui el que más goles metió. Me han traído para eso y gracias a Dios pude anotar en un derbi, contra un equipo que también es de los poderosos de acá. Para eso me trajeron, para meter goles en este tipo de partidos”, habló Nelson Bonilla con el periódico “El Gráfico”.

Y también habló sobre sus convocatorias a la Selección de El Salvador: “Esta es la recompensa al trabajo que yo he hecho en estos últimos cinco años. Me siento con mucha responsabilidad a la hora de llegar a la selección. Cada vez que llego apoyo un poquito y espero que esta vez pueda hacer lo mismo”.