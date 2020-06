Nelson Bonilla: “Gracias a Dios no ha habido ninguna molestia”

El delantero comentó sobre el progreso de su lesión.

Nelson Bonilla se recupera de una lesión de fascia plantar, situación que lo llevó a ser tratarse en a inicios del año. Está evolucionando bien y se encuentra con mucha fe de poder regresar a los entrenamientos con su equipo en Bangkok United.



En conversación con el Grupo Dutriz, el delantero nacional contó sobre este tema: “Gracias a Dios no ha habido ninguna molestia y creo que eso es importante. En lo personal me vino bien la pausa, porque no apuré la vuelta. Las sensaciones son bastante buenas. En lo emocional estoy fuerte, porque esta lesión me había bajoneado un poco, Fue una buena decisión irme a España”.



“Dios maneja sus tiempos. Me permitió ir a España para este tratamiento y luego me trajo a El Salvador, pasa pasar aquí lo de esta emergencia nacional. En el equipo de Bangkok me tienen un gran cariño”, finalizó Bonilla.