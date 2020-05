Nelson Ancheta analiza otras ofertas

El técnico salvadoreño tiene ofrecimientos en la Segunda División.

Nelson Ancheta dirigió a El Vencedor el torneo pasado, pero este equipo le cedió la categoría al Atlético Marte, y con esto el chalchuapaneco se quedó a la deriva, ya que los marcianos confirmaron a Cristian Domizi como su nuevo técnico.



A Ancheta le gustaría seguir ligado al Atlético Marte, pero ya en la Segunda División lo esperan: “tengo ya un plan B del Liberal de Quelepa, si al final no se concreta nada con la dirigencia de Atlético Marte. Le dije al ingeniero Marvin Bernal Silva, alcalde municipal de Quelepa y presidente del equipo que me interesa el proyecto que me presentó pero cuando me llamó fui claro con él al decirle que primero debía definir la posibilidad de llegar a Marte”.



Y agregó: “Pienso que sí habría liga para lo que resta del año, si el gobierno le da prioridad al trabajo no veo porqué no se le dará esa oportunidad al fútbol, la idea de jugar con estadio cerrado es una oportunidad pero para ello debe existir pronto un protocolo de sanidad, espero que sea tomado en cuenta la Segunda División”.