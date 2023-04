Es el comodín mediático perfecto, la versión 'tuneada' de la mentira de siempre

Por el mar corren las liebres y por el monte, las sardinas. Es la ‘Negreira League’. Una versión 'tuneada' de la vieja mentira de siempre. El truco final. El placebo que todo lo calma. El tres en uno que todo lo engrasa. El salfumán que limpia toda mancha y permite a los elegidos ver la suciedad ajena. Es el comodín perfecto, la dosis diaria de pienso que nos suministra un periodismo que trabaja de rodillas para evangelizar a las ovejas del rebaño. Si la realidad no acompaña, ‘Negreira League’. Si el resultado no es el que quieren, 'Negreira League'. Si algo no cuadra, ‘Negreira League’. Es el recurso de un niño de teta. Se usa un acto inmoral, pagar a un vicepresidente del CTA, como coartada y base para anestesiar a la masa, justificar todo y salir ileso siempre.

Champions limpias, ligas manchadas. Así funciona la ‘Negreira League’. Superliga para pobres, UEFA para ricos. Más ‘Negreira League’. Galácticos de saldo, clubes estado. Es la ‘Negreira League’. Real Madrid caballero del honor, Barça club corrupto. Naturalmente, porque así funciona la ’Negreira League’. Más ‘Negreira League’: Iturralde González delincuente, Clattenburg anécdota. ‘Negreira League’. VAR teledirigido, árbitros a dedo. ‘Negreira League’. Ancelotti señor, Xavi llorón.. ‘Negreira League’. Baena agresor, Valverde víctima. ‘Negreira League’. Casemiro intenso, Gavi carnicero. ‘Negreira League’. Neymar provoca, Vini baila. 'Negreira League’, dicen.

Salfumán ideológico. Comodín Negreira. Apelar a una golfada ética que todo lo tapa, todo lo justifica, todo lo limpia y donde todo vale. Barra libre. En caso de duda, pues se tira de ‘Negreira League’. Cristiano mito gigante, Messi enano hormonado. ‘Negreira League’. Florentino salvador, Laporta embaucador. ‘Negreira League’. Raúl selección, Luis paredón. ‘Negreira League’. Luis Enrique dimisión, Luis De La Fuente, beatificación. ‘Negreira League’. ‘Xusep’ periodismo, Roures manipulación. ‘Negreira League’. Gandhi del Madrid y Franco del Barça. 'Negreira League'. Mientras algunos creen que otros viven porque ellos respiran y la humanidad espera la decimoquinta, larga vida a la ‘Negreira League’.

Rubén Uría