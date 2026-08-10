El futuro de Imam Ashour en el Al-Ahly sigue siendo incierto, en medio de las dificultades que atraviesan las negociaciones para renovar el contrato del centrocampista egipcio.

Según información exclusiva obtenida por el sitio «Africa Foot», las negociaciones entre Imam Ashour y la directiva del Al-Ahly aún no han alcanzado un acuerdo, debido a la falta de entendimiento sobre la contraprestación económica, ya que las exigencias financieras del jugador no se ajustan a la oferta presentada por el club.

El Al-Ahly presentó a Imam Ashour una oferta que incluye un salario anual de alrededor de 25 millones de libras egipcias, es decir, el equivalente a unos 500.000 dólares estadounidenses, además de cerca de 10 millones de libras egipcias, aproximadamente 200.000 dólares, en forma de beneficios y primas.

Sin embargo, esta oferta no obtuvo la aprobación de Imam Ashour, quien considera que la contraprestación económica propuesta no se corresponde con sus expectativas ni refleja su valor e importancia dentro del equipo, dada la posición que ha llegado a ocupar desde su llegada al Castillo Rojo.

Esta postura ha comenzado a generar malestar en la directiva del Al-Ahly, que busca con todas sus fuerzas conservar a uno de los elementos más destacados del equipo, pero que, al mismo tiempo, no parece dispuesta, por ahora, a responder a lo que considera unas exigencias económicas elevadas por parte del jugador.

Las negociaciones entre ambas partes continúan en un ambiente de tensión, mientras que Imam Ashour no parece tener prisa por definir su situación y aceptar de forma definitiva la renovación de su contrato con el Al-Ahly.

El agente de Imam Ashour explora el mercado saudí

Según las mismas fuentes, el representante de Imam Ashour ha comenzado a explorar el mercado saudí, donde ha ofrecido el perfil del jugador al Al-Shabab y al Al-Fayha, en un movimiento que refleja la disposición del jugador y su entorno a estudiar las opciones disponibles ante él, en caso de que fracasen las negociaciones para la renovación de su contrato con el Al-Ahly.

No obstante, la fuente aclaró que el agente de Imam Ashour no espera necesariamente que llegue una oferta saudí por valor de 10 millones de dólares como pago directo, cifra que el Al-Ahly ha fijado como mínimo para aprobar un posible traspaso del jugador al Al-Ittihad.

Esto ocurre en medio de la evolución que ha registrado el mercado de fichajes saudí en el último período, después de que numerosos clubes grandes se apresuraran a reforzar sus filas de forma temprana, conforme a necesidades técnicas concretas, lo que podría reducir las posibilidades de que alguno de los clubes saudíes pague una cifra elevada para hacerse con los servicios del centrocampista egipcio.

El sitio «Africa Foot» aseguró que Imam Ashour no desea, por el momento, vivir una experiencia profesional en la liga catarí o emiratí, ya que el jugador se centra en las opciones que le ofrezcan un proyecto deportivo y una contraprestación económica acordes con sus aspiraciones.

En consecuencia, Arabia Saudí se perfila como la opción exterior más destacada para Imam Ashour en caso de que se compliquen sus negociaciones con el Al-Ahly y no se alcance un acuerdo sobre la renovación de su contrato.