Las negociaciones avanzan a un ritmo vertiginoso entre el Barcelona y el Manchester City para cerrar el traspaso de la estrella española Rodri.

El anuncio de Enzo Maresca, entrenador del City, en el que advirtió que contaba con el regreso de Rodri a los entrenamientos del equipo, dejó claro que no fue más que un simple intento de mostrar un optimismo sin base real.

La maquinaria negociadora de ambos clubes ha trabajado a un ritmo constante, y el traspaso del jugador está más cerca que nunca.

El diario "Sport" señaló que, poco menos de 48 horas después, ya se confirmaron todos los detalles de la primera oferta económica presentada por el Barcelona, y hoy salió a la luz el nuevo paso dado por el club catalán.

El curso de las negociaciones también coincide con el escenario habitual en este tipo de casos, ya que el Barcelona comenzó poniendo sobre la mesa de negociaciones una cantidad de 50 millones de euros.

Fuentes de Inglaterra habían confirmado que el Manchester City no estaba dispuesto a desprenderse de Rodri por menos de unos 70 millones de libras esterlinas, por lo que esta primera oferta, condenada al fracaso, quedó descartada desde los primeros intentos.

No obstante, desde ese momento también se confirmó que los contactos continuarían durante el fin de semana con el fin de preparar una segunda oferta capaz de convencer al Manchester City de aceptar sus exigencias.

Y así ha sido, pues ninguna de las partes quiere retrasar una operación en la que todos parecen estar de acuerdo.

Siguiendo el curso habitual de este asunto, los medios ingleses revelaron los detalles económicos del nuevo intento por parte del club catalán.

En la actualidad, el Barcelona está dispuesto a pagar una cantidad de 65 millones de euros, más otros 5 millones de euros en variables, un esfuerzo económico importante por parte del club, aunque todavía algo inferior a los 70 millones de libras esterlinas que exige el Manchester City.

Ahora se espera que el Manchester City dé un paso adelante y muestre también cierta flexibilidad en sus exigencias económicas.