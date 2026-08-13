El ucraniano Andriy Lunin, guardameta del Real Madrid, ha entrado en el radar de la Juventus, que desea hacerse con sus servicios en calidad de cedido.

La cadena "Defensa Central" señaló, citando al periodista Filippo Cornacchia, que trabaja en La Gazzetta dello Sport, que la Juventus se moverá pronto para fichar a Lunin.

Según Cornacchia, el conjunto italiano busca primero obtener la cesión de Zion Suzuki, que se marchó al Parma tras un periodo en el Paris Saint-Germain.

Y si la Juventus no llega rápidamente a un acuerdo con el Parma, el club italiano, dirigido por Luciano Spalletti, habría puesto el nombre de Lunin sobre la mesa como opción alternativa.

Lunin ha participado como titular en los partidos del conjunto blanco durante la actual pretemporada, después de que Thibaut Courtois se incorporara a Valdebebas hace solo unos días.

Sin embargo, el Real Madrid no contempla la salida del guardameta ucraniano, que renovó su contrato hace cerca de dos años, para continuar en el club hasta 2030.

El valor de mercado de Lunin llegó a alcanzar los 25 millones de euros según el portal Transfermarkt, pero ahora se sitúa en 12 millones de euros.

Desde Italia, no se ha revelado la cantidad que la Juventus estaría dispuesta a pagar para hacerse con Lunin, que alcanzó su mejor nivel en el estadio Santiago Bernabéu durante la temporada 2023/2024.