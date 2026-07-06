Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Necesito una cerveza... Un lector de labios revela las palabras de Tuchel en los últimos minutos del partido contra México

Mexico vs Inglaterra
Mexico
Inglaterra
World Cup
T. Tuchel
México
Inglaterra
Alemania

La locura en el minuto 94 de un partido emocionante

Un lector de labios descifró las palabras del alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, en la línea de banda, en los últimos instantes, cuando los Tres Leones se aferraban a la victoria sobre México en los octavos de final del Mundial de 2026.

Inglaterra venció 3-2 a México en un emocionante duelo en el Azteca, en la madrugada de este lunes, en lo que muchos consideran su mejor actuación mundialista desde 1966.

Tuchel, nervioso, vio cómo su equipo, con diez tras la roja a Jarell Quansah, resistía los últimos ataques locales.

Las cámaras captaron su enfado en el 94, tras una falta pitada a Jude Bellingham, autor de dos goles.

El fallo permitió a México lanzar otro ataque rápido, lo que hizo que Tuchel gritara y se llevara las manos a la cabeza.

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

La experta en lectura labial Nicola Heikling interpretó sus palabras, publicadas por el «Daily Mail»: «¡Dios mío, esto es una locura, necesito una cerveza, tío!».

Luego añadió: «Dios mío, ayúdame a superar esto».

Inglaterra se medirá a Noruega en cuartos de final del Mundial 2026 la madrugada del domingo.



Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google