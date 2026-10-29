Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, estrella del Barcelona, provocó una oleada de inquietud tras publicar un mensaje enigmático dirigido a la afición y a los dirigentes del Barça.

Mounir dijo, a través de su cuenta de Instagram: "Hola, buenos días a todos los miembros de la familia del Barcelona. Necesito ayuda como persona y como ser humano".

Este fue el mensaje de Mounir Nasraoui (39 años), acompañado de una fotografía en blanco y negro junto a Joan Laporta, presidente del Barcelona.

Según el diario "Marca", este mensaje provocó una oleada de inquietud en el Barcelona, y hasta se vinculó con un supuesto incidente relacionado con el padre de Lamine Yamal en el aeropuerto de Barcelona-El Prat a su regreso de la gala del Balón de Oro.

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Varios informes afirmaron que Nasraoui escupió en la cara a una camarera tras dirigirle palabras bruscas, antes de enzarzarse con uno de los presentes en una cafetería previo a asistir a la gala del Balón de Oro.

Por el momento, ni Mounir Nasraoui ni ninguna de las personas del entorno de Lamine Yamal han aclarado el significado del enigmático e inquietante mensaje.

Horas después, Mounir Nasraoui publicó un mensaje de condolencias en su cuenta de Instagram tras el accidente de tren, en el que dijo: "Todo el apoyo y la solidaridad para todas las familias de las víctimas del accidente de tren".

Luego publicó una fotografía con el rapero La Fouine y la comentó diciendo: "Hermano, mi casa es tu casa".







