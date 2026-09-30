¿Necesidad de aclaraciones tras un gesto de frustración: reunión de crisis por Cristiano Ronaldo?

El periódico portugués A Bola informa de una reunión de crisis que se celebra este miércoles entre Ronaldo, el seleccionador Jorge Jesus y el presidente de la federación, Pedro Proenca, para aclarar la tensa situación.

Anteriormente ya se habría producido una conversación entre la estrella ofensiva y Jesus. Según la información del periódico, esta transcurrió bien y dejó una impresión positiva en ambas partes implicadas. Ahora se espera que las "tensiones" internas hayan quedado despejadas. También Record habla de un acuerdo entre jugador y entrenador.

Ronaldo, de forma sorprendente, no había tenido minutos en el reciente partido de la Nations League contra Noruega (2-1) y, en su lugar, había permanecido en el banquillo durante todo el encuentro. Esto provocó, evidentemente, una gran frustración en la superestrella de Al-Nassr, ya que tras el final del partido no se dirigió junto al equipo hacia los aficionados desplazados, sino que desapareció solo en el túnel de vestuarios.

La última vez que Ronaldo no fue utilizado en un partido oficial de la Selecao, pese a que teóricamente habría estado disponible, fue en la Eurocopa de 2008, en una derrota por 0-2 en la fase de grupos contra Suiza. Desde entonces, siempre que estuvo en la convocatoria, sumó al menos un minuto de juego.

"Mi plan era darle entrada en la segunda mitad, pero el desarrollo del partido lo llevó por otro camino. No tenía sentido meter a un delantero con sus características", explicó Jesus sobre la no participación de Ronaldo.

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¿Cristiano Ronaldo también se perdió el entrenamiento con Portugal?

Además, A Bola informó de que Ronaldo tampoco habría participado en el entrenamiento posterior de Portugal antes del próximo partido contra Dinamarca. La propia federación lo justificó, al parecer, por un equipamiento insuficiente que el jugador de 41 años habría necesitado para su sesión de entrenamiento.

Por ello, cabe esperar la presencia de Ronaldo en el próximo duelo contra los daneses (jueves, 20.45 horas). Tras sumar seis puntos en dos partidos, Portugal lidera actualmente el grupo 4 incluso sin la ayuda de su superestrella. Con una victoria ante los escandinavos, la Selecao podría completar una "primera vuelta" impecable.