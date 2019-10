Necaxa no descarta desprenderse de Quiroga y Salas

Los dos atacantes son de las principales figuras de los Rayos durante este semestre.

Llegaron sin ruido de por medio, pero Mauro Quiroga y Maximiliano Salas se han vuelto de las principales armas a la ofensiva del superlíder en el torneo Apertura 2019. A tal grado que el director deportivo del club, Santiago San Román, sabe el potencial económico que significarían en caso de venderlos.

"Lo que puedo asegurar es que Quiroga y Salas están enfocados en los objetivos. No hay oferta por ninguno, pero tampoco me puedo sugestionar si van a estar o no", manifestó el directivo en diálogo con Pasión W.

"Este no es un equipo multimillonario. Ese mito que hay, que Necaxa es un negocio, es falso. No tenemos el presupuesto de otros y hay que solventar los gastos. Tenemos instalaciones de primer nivel, es algo caro, y para mantenerlas cuesta mucho dinero. Buscamos abrir esta puerta (venta de jugadores). Entiendo que la afición es lastimada, pero no tendría por qué serlo. Ahí tenemos como ejemplo al ", agregó.

Mauro registra ocho anotaciones en la temporada y es el actual romperredes del certamen. En tanto, Maxi lleva seis. Este par carga con el peso arriba en el esquema del técnico Guillermo Vázquez jr.