América y Necaxa tampoco respetaron protesta por Veracruz

Necaxa y América decidieron jugar el partido sin realizar protesta como otros equipos.

Tal parece que la unión en el futbol mexicano no existe. Prueba de ello es lo que sucedió este sábado en el Estadio Victoria, donde y América no respetaron la protesta que se ha hecho en y de no jugar el balón por un minuto ante los adeudos que tiene Fidel Kuri con y Veracruz Femenil, que ascienden de dos a seis meses, con promesas de pago que no se han cumplido.

Los conjuntos hidrocálido y azulcrema repitieron la escena del partido entre y , donde al silbar el árbitro comenzó a jugarse el partido, sin detenerse como fue sucediendo en esta Jornada 14. Lo único que hicieron fue tomarse una foto en conjunto, una imagen que se fue dando constántemente este fin de semana.