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Rian Rosendaal

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NEC vende a Önal al extranjero por una cantidad millonaria

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B. Onal

Başar Önal dejará el NEC. El club de Nimega está cerca de un acuerdo con el Lille OSC para el traspaso del extremo, según el periodista Mounir Boualin, por diez millones de euros.

El Lille espera presentarlo pronto. Önal también interesaba a la Fiorentina, pero ha elegido la Ligue 1. Las negociaciones están muy avanzadas.

La pasada temporada marcó nueve goles y dio otras tantas asistencias, claves para que el NEC acabara tercero en la Eredivisie y lograra el pase a la previa de la Champions.

El jugador no se presentó el lunes al entrenamiento del NEC. Si el reconocimiento médico no presenta problemas, Önal firmará por varias temporadas con el club francés.

El récord de traspaso lo ostenta Robin Roefs, vendido el año pasado al Sunderland por 10,5 millones.

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Su contrato con el NEC finaliza en 2026 y Transfermarkt valora su pase en siete millones de euros. 

Llegó hace dos años procedente del De Graafschap por un millón de euros, y el club de la Keuken Kampioen Divisie recibirá un porcentaje de reventa. En Lille se reencontrará con Calvin Verdonk, fichado en 2025 por tres millones de euros.

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