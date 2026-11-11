Cómo ver el Navalcarnero-Real Betis con una VPN

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Previa del partido

Copa del Rey - Jornada 1 12 nov 2026 - 13:00

El Real Betis visita al Navalcarnero en la Copa del Rey. El equipo de Manuel Pellegrini, de Primera División, se enfrentará a un rival de categoría inferior en la competición copera española.

El Navalcarnero compite en Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español, y afrontará con ilusión la oportunidad de medirse a un club que esta temporada participa en el máximo nivel del fútbol europeo.

El conjunto local llega a este encuentro en un estado de forma aceptable para su categoría. Sus últimos cinco resultados son una victoria, tres empates y una derrota, entre ellos un empate 2-2 con el CD Guadalajara en su partido más reciente y una victoria a domicilio por 2-3 ante el Numancia anteriormente en esa serie.

El Betis, por el contrario, afronta la eliminatoria con una dinámica muy positiva. El equipo de Pellegrini ha ganado tres de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, incluida una victoria por 2-1 ante el Málaga en LaLiga y otra por 1-0 frente al Feyenoord en la Champions League. En su encuentro más reciente, ganó 2-0 a domicilio al Elche en LaLiga.

El club sevillano perdió 2-1 ante el Borussia Dortmund en la Champions League el 4 de noviembre, aunque ese resultado apenas mermó su confianza de cara a la competición copera nacional.

El Betis no podrá contar con Facundo Bernal por sanción, y Pellegrini estará pendiente del estado físico de varios jugadores ante un calendario cargado de partidos que incluye una visita al Slovan Bratislava en la Champions League más adelante en noviembre.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Navalcarnero-Real Betis.

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