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Los resultados de la Liga A

A cuartos de final: Francia, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, España, Portugal y Noruega.

Descienden: República Checa y Turquía.

A las eliminatorias por la permanencia: Dinamarca, Croacia, Gales y Serbia

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Los resultados de la Liga B

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Ascienden a la Liga A: Suiza, Austria, Suecia y Hungría.

A las eliminatorias por el ascenso: Eslovenia, Irlanda del Norte, Irlanda y Bosnia y Herzegovina.

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A las eliminatorias por la permanencia: Macedonia del Norte, Georgia, Israel y Rumanía. -

Los resultados de la Liga C

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Ascienden a la Liga B: Albania, Montenegro, Eslovaquia e Islandia.

A las eliminatorias por el ascenso: Bielorrusia, Chipre, Islas Feroe y Estonia.

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La próxima edición de la Nations League, la de 2028/29, tendrá una estructura completamente distinta: de las cuatro ligas actuales se pasará a tres, con 18 selecciones cada una.