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Revive los partidos de la sexta jornada, los últimos antes de la reanudación de las ligas.

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También se disputan esta noche, a partir de las 20:45, los últimos partidos de la sexta jornada de la Nations League, decisivos para definir los cuartos de final, las eliminatorias de playoff, los duelos por evitar el descenso y los descensos directos.

En el Grupo 3 de la Liga A, el Portugal, ya clasificado, gana 3-2 en Cardiff, en el campo de Gales. El delantero del Milan, Goncalo Ramos, juega 59 minutos: no ha marcado en sus últimos partidos con Portugal y el Milan y también decepciona esta noche.

Decisivo, en cambio, el duelo de Copenhague entre la Dinamarca de Hojlund, delantero del Napoli, y la Noruega de Haaland. Los visitantes necesitaban los tres puntos para alcanzar los cuartos de final, mientras que a los locales les valían dos de los tres resultados posibles. El partido es un thriller: Dinamarca se adelanta precisamente por medio del jugador del Napoli, tras un grave error de Heggem, del Bologna. Hojbjerg amplía la ventaja con una asistencia de Isaksen; después recorta distancias el habitual Haaland, a puerta vacía tras un pase de Odgaard, con su 67.º gol en 61 partidos con la selección noruega, y empata en el tramo final el capitán del Arsenal. En el último segundo, penalti para Noruega por una mano dentro del área del exjugador de la Sampdoria Andersen. Lo lanza el delantero del City, que no falla: firma el 2-3 y mete a Noruega entre las ocho selecciones que se disputarán el trofeo, con su 68.º gol en 61 partidos.

En el Grupo 2 de la Liga B, Irlanda del Norte y Hungría se juegan el primer puesto en Budapest. Los norirlandeses empatan y siguen un punto por delante, 12 a 11. También está en juego el descenso en el Ucrania-Georgia: 1-0, ningún gol de los georgianos y descenso a la Liga C.

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En el Grupo 3 de la Liga B, el Austria, ya ascendido, empata contra Israel, que desciende directamente. Playoffs para Irlanda, que vence 3-0 a Kosovo en Dublín.

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En el Grupo 4 de la Liga B, Suecia ya ha ascendido, al igual que la Bosnia del jugador de la Juventus Kerim Alajbegovic, titular en el partido en casa contra Rumanía, que pierde, mientras que la Polonia del jugador del Inter Piotr Zielinski evita el descenso.

Dinamarca-Noruega 2-3 - 11' Hojlund (D), 15' Hojbjerg (D), 37' Haaland (N), 83' Odegaard( N), 90'+6' Haaland (N)

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Gales-Portugal 2-3 - 11' Bruno Fernandes (P), 13' Brooks (G), 40' Thomas (G), 43' Neto (P), 70' Forbs (P)

Bosnia-Rumanía 2-1 - 6' Birligea (R), 44' Tahirovic (B), 82' Bajraktarevic (B)

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Irlanda-Kosovo 3-0 - 28' pen. Parrott (I), 50' Parrott (I), 75' Moylan (I)

Israel-Austria 1-1 - 36' D. Peretz (I), 62' Kalajdzic (A)

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Polonia-Suecia 1-1 - 16' Benedyczak (P), 25' H. Larsson (S)

Ucrania-Georgia 1-0 - 4' Sikan (U)

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Hungría-Irlanda del Norte 1-1 - 35' Varga (U), 65' Devenny (I)